「跟高雄人站一起」 政策控賴瑞隆盯行政效率

賴瑞隆自許民進黨在高雄執政的「第四棒」，承接謝長廷、陳菊、陳其邁三位前市長累積的執政成果。他說自己是從基層一路歷練的幕僚世代，且跟陳其邁一樣都是「政策控」，有信心能延續既有市政。跟對手、國民黨高雄市長參選人柯志恩的不同在於：「我跟高雄人站在一起。」

政治幕僚起家的賴瑞隆，擔任過蘇貞昌、賴勁麟任立委時的助理，加上後來跟隨陳菊到勞委會、高雄市府，扎實的「師徒情誼」成為他雄厚的市政養分。原本擔任幕僚的他，後來主動向陳菊表達想參選之意，選上立委後如今更瞄準地方首長之路。

賴瑞隆說，他與陳其邁都是「政策控」，緊盯行政效率，高雄產業轉型，薪資問題仍是關鍵；世界在變，高雄持續靠原有產業會非常辛苦，陳其邁和他都積極引進台積電等產業設廠、布局ＡＩ產業，「有好的就業機會，才能夠留住人才」。他也跟陳市長談過，現任優秀的政務官都會留任，延續既有的市政基礎。

他強調，「高雄的進步與台灣的民主一樣，就是一棒接一棒，現在這個責任剛好落到了我們這一個世代」。雖有前任壓力，但他有信心把工作做好。

藍營定錨，高市長選舉這一戰對上的不是賴瑞隆，而是整個新潮流。代表新系出戰的賴瑞隆強調，民進黨高雄團隊非常成熟，黨內初選後，黨內三位立委第一時間就對他表達支持，在不同場合站台、成立後援會或擔任競選幹部，「大家目標一致，就是要守護高雄既有的施政」。

談到對手柯志恩，賴瑞隆語氣轉為尖銳，指去年財劃法修法，柯志恩支持的版本讓首都增加百分之三分配款，結果害高雄實質損失二百億元，捷運工程短差一○三億元。

「如果你的心沒有跟高雄站在一起，不敢對抗你的政黨、不敢替高雄發聲，高雄人怎麼敢把棒子交給你？」他說，「與高雄人站在一起，這是我與柯志恩最大的不同」。