百里侯爭霸／高雄崛起 賴瑞隆：爭取大南方機場沒宵禁

從黨內激烈競爭中獲勝，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接受聯合報專訪，暢談過去在市府任職時開啟高雄的演唱會經濟，強調自己的創意與執行力，更擘劃未來執政的宏願，打造高雄成為對孩子最友善的環境，還要爭取沒有宵禁的大南方機場，帶領南方崛起、邁向國際。

談起與高雄的連結，賴瑞隆回憶當年跟著前市長陳菊到高雄市政府。二○○九年世界運動會是陳菊市長任內重要政績，高雄光榮感達到巔峰，時任執行秘書的賴瑞隆在票務及行銷能力亦受肯定。不過，可容納五萬人的世運主場館辦完大型賽事後，需尋求後續運用，當時剛在台北辦完四萬人演唱會的天團五月天，想挑戰五萬人規模的演唱會，雙方一拍即合。

賴瑞隆將十七年前與天團的首度合作，形容是高雄演唱會經濟的開始。他笑說，「本來擔心五萬張票可能要賣一年，沒想到兩天就賣完。」他回憶，當時演唱會不僅照顧歌迷，還保留兩千張票給偏鄉孩子，多元合作模式，讓大家相信高雄是一個有誠意、有執行力的城市。

往後幾年，五月天多次在世運主場館舉辦大型演唱會，場次至今仍無人能打破。賴瑞隆指出，這幾年許多國際級巨星到高雄辦演唱會，陳其邁市長愈玩愈厲害，讓演唱會經濟不斷擴大。

協辦世運、打造演唱會經濟1.0，賴瑞隆任高市新聞局長時還引進風靡全球的「黃色小鴨」，創下十億元觀光產值，讓他在向陳菊爭取轉戰立委時「能力被看見」。高雄還有一條「瑞隆路」，他笑說，雖然是巧合，但看出高雄與他的連結有多深。

從政廿年，從市府的局、處長，到參選立委，重心都在高雄，賴瑞隆心中有他的高雄願景，包括深化半導體Ｓ廊帶與ＡＩ算力中心布局，首要是爭取大南方機場落腳南星計畫區，與國際連結。他坦言，中央過去評估嘉義以南十二個地點都不適合，唯獨南星計畫區問題最小，中央現已慎重評估。

他說，高雄機場宵禁問題不利半導體及ＡＩ產業發展，未來盼能比照東京、首爾、上海打造廿四小時起降的海上國際機場。另日後也將推進捷運紫線串聯至佛光山及旗美地區，落實交通平權；國道七號延伸台南、台六一線南延銜接國十，完善高雄、台南兩地交通。

此外，高雄天氣熱，他擔任立委時在前鎮、小港爭取栽種十萬棵樹，大坪頂種下的鳳凰木已成熱門景點，也證明城市綠化需要時間累積，未來他若當選市長，會以栽種兩百萬棵樹木為目標，提升公園綠地質量，讓高雄更宜居。