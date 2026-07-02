桃園龍潭區市議員 張肇良涉貪汙 綠拍板換將

民進黨桃園市龍潭區市議員張肇良捲入貪汙案，黨中央中評會決議停權一年，選對會昨開會撤銷其提名，中執會改提名初選落敗的新人張贊聞上陣。此消息衝擊龍潭選情，地方評估綠營在龍潭有穩拿一席空間，但綠營後續整合將是關鍵，也會牽動藍營戰況。

桃園市龍潭區市議員下屆應選三席，目前政治版圖為「藍二綠一」。國民黨現任議員劉熒隆、徐玉樹都要拚連任，本屆選舉失利「落選頭」的林昭賢報准參選，共提三人；民進黨原提名現任議員張肇良一人，張為鄭文燦市長任內「桃園隊」成員，被延攬為市府顧問，前年因涉違建關說案遭檢方起訴、求刑十年，近來再捲入疑似收賄護航農地違建倉庫案，遭收押禁見。

近期地方早已傳出「換將」傳聞，民進黨選對會昨決議撤銷張肇良議員提名，中執會通過改提張贊聞遞補上陣。張贊聞為正國會成員，目前擔任立委王義川龍潭服務處主任，他說，這段期間自己仍持續勤走基層，並未中斷，自己要力保民進黨在龍潭唯一一席的市議員。

地方人士觀察，張贊聞經營基層已有一段時間，形象也獲好評，張贊聞如今「敗部復活」獲提名，但距離選舉投票不到五個月，須快速整合民進黨在龍潭的支持者，且後續也得關注張肇良未來動向，是否會參選到底或另推出人選。張肇良議員團隊則強調持續堅守崗位，和龍潭鄉親站在一起。

由於龍潭區市議員應選名額僅三席，地方人士評估，民進黨在龍潭有一定的支持群眾，國民黨要「全壘打」三席本就有一定的難度，但綠營此次出現「換將」風波，面臨整合考驗，未來整合有成，綠營預料可穩拿一席，若整合不成，藍營三席全上機率大增。