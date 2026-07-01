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「我金憨慢工威」李四川拋鬆綁偏鄉不合理限制 通盤檢討都市計畫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供
鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席平溪川友會成立大會，李四川承諾當選後會進行都市計畫通盤檢討，針對不合理的限制研議鬆綁，帶動偏鄉發展，給長輩與基層實質的照顧。

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李四川先後前往平溪成安宮及龍興宮參拜，向天燈媽與四府王爺虔誠參香祈福，祈願風調雨順、國泰民安；隨後出席平溪川友會成立大會，眾人高喊凍蒜，氣氛熱絡。

李四川致詞時表示，「我金憨慢工威（台語：我不太會說話），但是我很實在」，公務生涯40幾年來，做事不分顏色，一步一腳印，希望鄉親可以作為他最強的後盾，支持者致贈吉祥物，象徵順順利利、高票當選。

談及平溪在地發展困境，李四川以過去擔任工務局長的專業經驗指出，偏鄉很多老舊房屋因歷史因素而無使用執照，導致居民在房屋使用上有諸多限制，他強調，年底當選市長，一定會通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳等地的都市計畫，鬆綁不合理的限制，帶給地方發展新契機。

對於平溪引以為傲的觀光產業，李四川表示，針對十分、猴硐等鐵道觀光路線，未來上任後會持續統整跨局處資源，全力發展當地觀光，讓外移的年輕人有機會返鄉工作；並會挹注更多預算給偏鄉，在侯友宜市長基礎上，持續提升里基建設經費、鄰里長補助等等，讓區公所及里長有更多資源可運用，讓治理更因地制宜，提升偏遠地區實質照顧。

鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供
鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供

鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供
鬆綁偏鄉不合理限制，李四川：通盤檢討平溪、雙溪、瑞芳都市計畫。圖／李四川辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 都市計畫 偏鄉

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