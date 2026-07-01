搶頭香！楊植斗邀鄭麗文掃街 盼破解「票房毒藥」傳言
國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不敢找她為其站台，就連台北市長蔣萬安被媒體問到相關話題也都未正面回應。不過台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。
2026九合一選舉
楊植斗表示，近日鄭麗文不斷被綠媒造謠聲稱「票房毒藥」，但走訪基層有不少支持者都希望能見到鄭本人，他決定擔任全台灣民代的領頭羊，邀請鄭麗文到文山區走走與支持者打招呼。
楊植斗稍早在媒體群組發佈採通，上午9時將邀請國民黨主席鄭麗文陪同掃街。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。