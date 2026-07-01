搶頭香！楊植斗邀鄭麗文掃街 盼破解「票房毒藥」傳言

國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不敢找她為其站台，就連台北市長蔣萬安被媒體問到相關話題也都未正面回應。不過台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。

楊植斗表示，近日鄭麗文不斷被綠媒造謠聲稱「票房毒藥」，但走訪基層有不少支持者都希望能見到鄭本人，他決定擔任全台灣民代的領頭羊，邀請鄭麗文到文山區走走與支持者打招呼。

楊植斗稍早在媒體群組發佈採通，上午9時將邀請國民黨主席鄭麗文陪同掃街。