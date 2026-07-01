快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

搶頭香！楊植斗邀鄭麗文掃街 盼破解「票房毒藥」傳言

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不敢找她為其站台，就連台北市長蔣萬安被媒體問到相關話題也都未正面回應。不過台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。

2026九合一選舉

楊植斗表示，近日鄭麗文不斷被綠媒造謠聲稱「票房毒藥」，但走訪基層有不少支持者都希望能見到鄭本人，他決定擔任全台灣民代的領頭羊，邀請鄭麗文到文山區走走與支持者打招呼。

楊植斗稍早在媒體群組發佈採通，上午9時將邀請國民黨主席鄭麗文陪同掃街。

楊植斗稍早在媒體群組發佈採通，上午9時將邀請國民黨主席鄭麗文陪同掃街。聯合報系資料照
楊植斗稍早在媒體群組發佈採通，上午9時將邀請國民黨主席鄭麗文陪同掃街。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 楊植斗 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

卸任國民黨文傳會 尹乃菁：無法獲得鄭麗文充分授權

美智庫胡佛澄清 未背書鄭麗文兩岸關係說法

鄭麗文：國民黨將研擬白皮書 開創下一波護國神山群

吳皇昇接任民眾黨政策會執行長兼發言人 白營中市北屯議員選戰單純化

相關新聞

搶頭香！楊植斗邀鄭麗文掃街 盼破解「票房毒藥」傳言

國民黨主席鄭麗文上任以來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不敢找她為其站台，就連台北市長蔣萬安被媒體問到相關話題也都未正面回應。不過台北市議員楊植斗今發出採通，明天上午將邀請鄭到木柵市場站台掃街，盼破除謠言。

出身討海家庭對漁民感同身受 李四川：全力支持漁業冷鏈建設

國民黨新北市長參選人李四川今天出席貢寮區漁會漁民節慶祝活動，李四川表示，自己出身小琉球討海家庭，對漁民有深刻感情，承諾未來將持續推動漁業冷鏈建設，為新北市打造更完善的漁業發展環境。

民進黨擬不提名花蓮縣長 徐國勇：金、馬實力也確實較弱

民進黨備戰年底地方選舉，已完成全國19個縣市首長提名，今上午選對會再開會。據了解，會中有相當共識，花蓮縣長傾向不提名，但與誰合作、怎麼合作等，仍待討論。民進黨秘書長徐國勇今天也提及，尚未提名的金門縣、連江縣，民進黨在這兩個地方確實比較弱。

派系淡化？江啟臣立足大台中「多線佈局」 顏莉敏曝海線反應正面

立法院副院長江啟臣今天出席台中市漁會模範漁民表揚大會，大談海線「雙港互補」的施政願景外，首度針對海線與屯區的政治布局直言：「目前是多線佈局，不只屯區，每一個區域都非常重要。」而海線指標人物、台中市副議長顏莉敏則透露，地方紅黑派系對江的反應「都還蠻正面的」，現階段不會去討論派系問題。

無人機預算審查 江啟臣：用具體的討論來達成共識

針對無人機預算，立法院副院長江啟臣上午受訪時說，樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，最重要的一個行動就是大家能夠用具體的討論來達成共識。

民眾黨中市北屯區議員選局紛爭有望落幕 吳皇昇不選了轉任中央黨部

民眾黨布局2026年台中市議員選舉，黨員邱于珊先前自爆被迫要求退選。民眾黨今天發布一級主管人事命令，台中市黨部發言人吳皇昇出任政策會執行長兼民眾黨發言人，台中市北屯區議員選局紛爭有望獲得緩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。