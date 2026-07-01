出身討海家庭對漁民感同身受 李四川：全力支持漁業冷鏈建設

國民黨新北市長參選人李四川今天出席貢寮區漁會漁民節慶祝活動，李四川表示，自己出身小琉球討海家庭，對漁民有深刻感情，承諾未來將持續推動漁業冷鏈建設，為新北市打造更完善的漁業發展環境。

李四川說，他從小全家靠著父親捕魚撐起生計，小時候也常跟著阿公去放魚網、抓蝦子，所以對漁民的生活感同身受，吃一叩石花凍，讓他想起小琉球的味道，也勾起許多童年的回憶。

李四川表示，針對漁業冷鏈建設，市長侯友宜已經編列預算，未來他當選後，他也會持續編列預算，全力推動漁業冷鏈建設，有助於維持漁獲品質、提升產品價值，也能增強整體產業競爭力，現場漁民鼓掌肯定與支持。

今天適逢漁民節，現場有模範漁民表揚肯定對漁業的貢獻。李四川表示，恭喜獲獎漁民，感謝長年辛勤打拚為漁業付出，他期盼未來持續攜手努力，共同打造更具競爭力的漁業環境。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席貢寮區漁會漁民節慶祝活動。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席貢寮區漁會漁民節慶祝活動。圖／李四川辦公室提供