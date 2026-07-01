「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

立法院會6月12日三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選。新竹市長高虹安因論文誣告案，二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金。如今總統府今正式公告該法條生效，高虹安連任之路的司法障礙已解套。

立法院內政委員會4月23日初審公職人員選罷法第26條修正草案，其中受緩刑宣告者的候選人消極資格限制，朝野有共識排除，此條為藍綠不少立委解套。

高虹安誣告案去年7月二審宣判6個月有期徒刑，因誣告罪因最重本刑為7年，無法易科罰金，若三審維持原判或駁回上訴，判決即定讞高虹安需入監服刑，即使法官准許易服勞役，在參選登記前，高虹安沒有服滿時數，依現行選罷法仍無法參選。選罷法第26條修正生效後，連任之路的司法障礙已解套。