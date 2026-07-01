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雙溪川友會成立 李四川拍荷花展專業教掌鏡：九宮格法構圖

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
李四川拍荷花展專業教掌鏡：九宮格法構圖。圖／李四川辦公室提供
李四川拍荷花展專業教掌鏡：九宮格法構圖。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」，現場湧入大批里長與熱情鄉親，「凍蒜」聲不斷。在荷花園拍照時，李四川展現不同於「工程職人」的形象，化身專業攝影師，邊壓快門邊教學：「拍照構圖要用九宮格法，畫面要留三分之一」，甚至主動幫現場鄉親掌鏡，認真又嚴謹的拍照教學，里長直呼「不簡單」。

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李四川指出，過去雙溪地區的納骨塔因面臨執照問題，等待了十幾年，後來與在地里長共同合作，協調排除困難，最終順利處理好，讓祖先們可以順利進塔，未來他也會秉持為地方解決困難的態度，繼續推動雙溪建設發展，也會讓偏鄉區公所有更多預算能彈性運用，照顧偏鄉鄉親。

雙溪川友會長、上林里長簡德福表示，李四川過去來到雙溪，不只是看大馬路，更是深入基層，了解地方建設需求與觀光發展；他稱讚李四川從基層公務員做起，歷任新北、高雄、台北三都副市長，政績有目共睹。

此外，李四川前往雙溪三忠廟參拜，與廟方幹部及地方鄉親熱情互動，並走訪雙溪荷花園，深入了解當地特色與觀光，李四川現場試吃現摘的新鮮蓮子後，直呼「非常鮮甜」，經過在地小農攤販時，李四川也購買有「綠寶石」美名的雙溪綠竹筍，稱讚雙溪好山好水孕育出頂級農產，果然是新北之光，未來一定會攜手基層、全力支持在地農業。

在荷花園中，李四川更展現不同於「工程職人」的形象，化身專業攝影師，邊壓快門邊現場教學一旁的里長及鄉親：「拍照構圖要用九宮格法，畫面要留三分之一」，甚至主動幫現場鄉親掌鏡，認真又嚴謹的拍照教學，逗得全場大笑。

國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供

李四川拍荷花展專業教掌鏡：九宮格法構圖。圖／李四川辦公室提供
李四川拍荷花展專業教掌鏡：九宮格法構圖。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天前往雙溪區出席「雙溪川友會成立大會」。圖／李四川辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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