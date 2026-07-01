出席泰山綠竹筍行銷活動 蘇巧慧承諾加碼投資農會

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席泰山區農會舉辦綠竹筍行銷推廣活動指出，綠竹筍創意料理比賽讓更多人看見泰山綠竹筍的鮮甜和美味，期盼未來結合新北各區農會的力量，活用各區農會的既有通路管道，加碼投資農會，協助行銷及建立品牌，讓全台灣都能買到新北農漁會的好貨。

蘇巧慧表示，泰山區的耕種面積不大，但有得天獨厚的地理環境，加上農友們辛勤耕耘，泰山區的農產品質都相當優秀，在謝文雄理事長的帶領下，農會更接連獲得首屆巨蔥評鑑會第一名和新北「甜筍王」的美譽，非常不簡單。

蘇巧慧說，未來她希望可以將在地農會的好產品和地方文化、宗教活動結合，不只讓外地人更認識地方的特色和故事，更能夠讓在地人以自己的產品為傲，凝聚認同與光榮感。

蘇巧慧說，新北除有泰山的綠竹筍，還有淡水南瓜、三芝茭白筍、金山地瓜、三峽蜜香紅茶等等，她也特別感謝現場各區農會理事長、常務監事、總幹事，和農民一起推銷新北好物，未來她期盼有機會可以和眾人一起努力，加碼投資農會，協助拓展通路、建立品牌行銷，串連全台各地農會，讓新北在地的好物賣到全台，也讓全台的特色農產可以透過農會和新北市民分享。