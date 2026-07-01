柯志恩提「涼感城市三部曲」 打造宜居永續高雄

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出「涼感城市三部曲」，包括規劃「8年百萬植樹計畫」、「城市風廊」、「遮蔭策略」等，要將高雄打造為舒適宜居的永續城市。

柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，極端高溫已經成為全球城市共同面對的重要課題，她在4年前就提出，高雄道路缺乏大樹遮蔭，可向其他國內外城市借鏡，建立統籌全市樹木業務的專業單位，「在對的地方，種對的樹種」。

柯志恩表示，規劃打造「涼感城市三部曲」，首先，透過推動「8年百萬植樹計畫」，全盤檢視全市樹種，並以原生樹種為核心，增加韌性行道樹種植，讓更多道路有樹蔭，也降低颱風造成樹倒的風險，將高雄打造為永續的林蔭城市。

她說，第二步是建立「城市風廊」，透過都市規劃與都市更新，將基地通風率納入都更容積獎勵，引導都市空間結合綠帶與水系統，形成自然通風廊道，降低熱島效應。

柯志恩表示，第三是「遮蔭策略」，利用透水鋪面、養護路樹等方式更新人行道，減少地面積水及降低交通噪音；同時善用騎樓、建築內縮及連續遮蔭步道等設計，打造更舒適、安全的步行環境。

柯志恩說，未來若有機會承擔市政，將在既有基礎上持續推動，將點狀的遮陽設施，升級為系統化、永續性的「涼感城市網」，串聯林蔭、風廊與遮蔭步道，為下一代打造一個涼爽宜居、能夠舒適漫步的永續高雄。