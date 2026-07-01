參加漁民節大會 賴瑞隆：讓彌陀水產站上更大舞台

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天參加彌陀區漁會漁民節慶祝大會時表示，未來將繼續推動設備更新、智慧養殖、冷鏈加工和品牌通路，讓彌陀好水產走進更寬廣市場，站上更大舞台。

賴瑞隆今天參加彌陀區漁會漁民節慶祝大會，向辛苦打拚的漁民表達感謝與祝福。他表示，彌陀是虱目魚的故鄉，也是高雄重要的養殖漁業重鎮。今天也是回到熟悉的地方，和長期為高雄漁業打拚的老朋友，一起慶祝這個屬於漁民的日子。

賴瑞隆指出，彌陀養殖面積超過470公頃，每年產出超過5000公噸水產品，產值將近新台幣5億元。從虱目魚肚、虱目魚丸、水餃，到各式加工品，都是在地漁民長年打拚、持續創新的成果。

賴瑞隆強調，自己從過去擔任高雄市海洋局長推動相關政策，到進入立法院後持續關心漁業發展，對高雄漁業的重視沒有改變。

他承諾，未來會繼續推動設備更新、智慧養殖、冷鏈加工和品牌通路，讓彌陀的好水產、高雄漁民的好手藝，走進更寬廣的市場、站上更大的舞台。