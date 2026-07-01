民進黨擬不提名花蓮縣長 徐國勇：金、馬實力也確實較弱

民進黨備戰年底地方選舉，已完成全國19個縣市首長提名，今上午選對會再開會。據了解，會中有相當共識，花蓮縣長傾向不提名，但與誰合作、怎麼合作等，仍待討論。民進黨秘書長徐國勇今天也提及，尚未提名的金門縣、連江縣，民進黨在這兩個地方確實比較弱。

民進黨今天舉行「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，徐國勇在會後受訪表示，對於年底大選預估席次，每個縣市都要做到最好、都有一定信心，要問哪幾個縣市拿幾席，站在民進黨立場，提名19個縣市，都要盡全力贏回來，現在不會評估拿幾席、哪個縣市一定會贏，要抱著強烈信心往前走，11月28日要開出亮麗成績單，這是他身為秘書長唯一工作。

對於金門縣、連江縣、花蓮縣徵詢進度，徐國勇指出，徵詢進度正在進行中，選對會早上也有討論，如果討論確定，就會提報中執會提名，這三個縣市仍然在評估中。民進黨在金門、馬祖這兩個地方確實比較弱，但不代表沒有希望，民進黨剛創黨時，誰想得到2000年就能執政？這就是台灣民主成熟。

徐國勇說，相關討論仍在進行中，希望很快會有答案，早上選對會也有討論，但還沒有達到共同一致意見，選對會是共識決、並不表決，只要一個人有意見，就要溝通到有共識為止。