派系淡化？江啟臣立足大台中「多線佈局」 顏莉敏曝海線反應正面

立法院副院長江啟臣今天出席台中市漁會模範漁民表揚大會，大談海線「雙港互補」的施政願景外，首度針對海線與屯區的政治布局直言：「目前是多線佈局，不只屯區，每一個區域都非常重要。」而海線指標人物、台中市副議長顏莉敏則透露，地方紅黑派系對江的反應「都還蠻正面的」，現階段不會去討論派系問題。

江啟臣近年積極走訪基層、跨出原本的豐原山城大本營，外界對其目標下屆台中市長的「布局」揣測不斷，江啟臣指出，台中市是一座濱海城市，海岸線綿長，包含台中港、梧棲港、大安港等，整體的海洋與漁業資源都相當豐富，台中港與梧棲港更是蘊含歷史的港口，分別扮演商港與漁港的角色。

江啟臣並指出，近年來台中港發展愈來愈繁榮，而梧棲港在中央與地方共同努力之下，多項提升漁業產值的工程正逐步施行，包含漁港本身的「冷鏈、冷凍」等硬體設備升級，期許未來梧棲港不只能升級漁業，更能進一步與觀光、遊艇等產業結合，透過「海線雙港」的互補性與富都新概念，一路串聯到大安，打造出兼具不同景點、亮點與歷史故事的海線觀光新帶狀。

面對媒體詢問海線布局進展，江啟臣強調團隊現正「多線布局中」，強調台中市範圍涵蓋山、海、屯及市區，人口將近290萬人，已是台灣第二大城市，他始終抱持著「均衡發展」的態度看待每一區的規劃與選舉努力，未來大台中的施政願景，也必須朝向更均衡、更在地、更國際的方向思考。

台中市副議長顏莉敏受訪時表示，江副院長不只是在海線，其實整個大台中市都很努力去走訪，跟所有的鄉親好友多多認識、互動，「這當然非常正面，有很多長輩也都有給他們蠻支持的回饋。」