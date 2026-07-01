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無人機預算審查 江啟臣：用具體的討論來達成共識

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（中）上午受訪時說，樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，最重要的一個行動就是大家能夠用具體的討論來達成共識。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣（中）上午受訪時說，樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，最重要的一個行動就是大家能夠用具體的討論來達成共識。圖／江啟臣提供

針對無人機預算，立法院副院長江啟臣上午受訪時說，樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，最重要的一個行動就是大家能夠用具體的討論來達成共識。

江啟臣上午出席「2026台灣驗光人員年會暨國際視光研討會」，在受訪時針對無人機法案做以上表示。他說，立法院各個黨團，針對無人機產業還有整個國家安全無人機的採購，方向上大家都覺得無人機產業很重要。既然有這樣的共識，當然也樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，這些版本應該本周五院會就會進行。

他說，後面當然還有一些立法的程序和過程，最重要的就是朝野不同黨團，大家能夠就不同版本充分溝通、討論，還有審查。當然，最後如果需要協商，相信院長也會來召集協商。他覺得，最重要的一個行動就是大家能夠用具體的討論來達成共識，作為支持我們立法上最大的行動力。

江啟臣 無人機 國家安全

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