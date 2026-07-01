民眾黨中市北屯區議員選局紛爭有望落幕 吳皇昇不選了轉任中央黨部

民眾黨布局2026年台中市議員選舉，黨員邱于珊先前自爆被迫要求退選。民眾黨今天發布一級主管人事命令，台中市黨部發言人吳皇昇出任政策會執行長兼民眾黨發言人，台中市北屯區議員選局紛爭有望獲得緩解。

民眾黨今天舉行中央委員會，通過苗栗縣第五類公職人員名單，徵召苗栗縣通霄鎮民代表第一選區繆宗翰、苗栗縣竹南鎮民代表第一選區王竟倫、苗栗縣頭份市民代表第三選區徐筱啡。此外，民眾黨主席黃國昌也在會中布達新一波一級主管人事命令。

根據公布名單，吳皇昇為政策會執行長兼民眾黨發言人、原文宣群代理副秘書長李頂立為文宣群副秘書長、原新聞部代理主任兼民眾黨發言人張彤為新聞部主任兼發言人、原社發部副組長余志修則為組織發展部副主任。

黃國昌表示，本次依照「中央黨部組織規程」所做一級主管人事調整，持續完善組織運作、健全分工，透過更完善的政策整合與行政支援量能，成為第一線投入選戰的地方夥伴最堅實的後盾，民眾黨是一個有制度、嚴守程序的政黨，從來不會隨著外界毫無根據的傳聞起舞。

黃國昌指出，無論是黨內初選機制、地方議員提名作業，還是選情民調評估，民眾黨都是按照既定程序進行，「台中市北屯區近期登上媒體版面的爭議，許多都是外界杜撰臆測，民調數字是科學，相信民眾黨每位投入選戰的夥伴，都是把心力放在爭取選民認同、提升自身競爭力，不會受流言影響，繼續腳踏實地深耕地方。」

黃國昌表示，吳皇昇擁有完整的行政歷練與專業背景，不僅具備建設規劃及工程專業，更在大學任教培育人才，過去也曾經擔任新竹市政府行政處長、台中市政府研究發展考核委員會主任委員及台中市政府新聞局長等職務，兼具政策規劃、行政管理與公共溝通能力。

黃國昌透露，吳皇昇明確向民眾黨中央黨部表達「不會投入2026年台中市北屯區議員選舉」，對於這樣學經歷豐厚的戰將，絕對不能讓他在年底大選的關鍵戰役缺席，因此才會特別邀請對方出任政策會執行長、兼任民眾黨發言人，期盼吳皇昇能夠發揮所長，強化政策整合、公共溝通與組織戰力，未來與黨內夥伴並肩作戰。

有關民眾黨2026年黨代表大會暨七周年黨慶，民眾黨秘書長周榆修也在會中報告，目前正式定案8月2日在台中市舉辦。

黃國昌表示，黨代表大會是凝聚全黨共識、擘劃未來發展的重要時刻，七周年黨慶將作為2026年地方選舉的重要起點。今年黨慶將以全國候選人為主角，邀集各地提名及徵召人選共同參與，展現團隊整合、深耕地方的決心，相關活動內容將會陸續對外公布。