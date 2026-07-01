吳皇昇接任民眾黨政策會執行長兼發言人 白營中市北屯議員選戰單純化

民眾黨競逐台中市北屯區新增1席的市議員，日前鬧出獲提名的邱于珊被勸退一事，但在前主席柯文哲、黨主席黃國昌和秘書長周榆修南下台中說明和勉勵後，邱于珊今在臉書聲明已破除會另再徵召人選之說。原視為可能徵召人選的台中市前新聞局長吳皇昇下午也在臉書宣布，自己將接任台灣民眾黨政策會執行長兼發言人。他二人今天的動作說明，民眾黨的北屯區選舉已趨於集中支持邱于珊一人。

吳皇昇在臉書上說，這段時間，生活充滿許多轉折，大家的關心、期許與不捨，他都一一收到了。無論是走訪基層時緊握的每一雙手，還是黨內外前輩們的懇談，都讓他對「責任」這兩個字，有更深一層的體悟。

他說，許多鄉親和地方前輩非常關心北屯區的議員選情，對他也寄予了諸多期許。然而他始終認為，面對關鍵的2026，台灣民眾黨整體的圓融與團結才是最重要的基石，絕不能讓有心人士見縫插針，更不能讓愛護我們的支持者煩憂。因此，他日前再次向黨中央及地方黨部傳達「大局為重、團結至上」的初衷，此時回到大學專心教職、繼續在基層深蹲，是最踏實的步伐。

吳皇昇說，2026年的北屯區議員選舉，他並不會參與，也請大家凝聚第三勢力，全力支持台灣民眾黨提名的邱于珊，期盼大家團結一致，共同為人民、為黨拚搏。

他說，感謝民眾黨對他的肯認，邀請他接任「台灣民眾黨政策會執行長」一職，並兼任「台灣民眾黨發言人」面對如此重責大任，他思量許久。但如同我先前所表達的，他是黨的戰士，願意配合黨的規畫和安排，而這段期間所累積的深厚情誼與大家對理想的堅持，更讓他感動於心。因此，他已答應接任，盼不負所託。