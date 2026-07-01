快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

吳皇昇接任民眾黨政策會執行長兼發言人 白營中市北屯議員選戰單純化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市前新聞局長吳皇昇下午在臉書宣布，自己將接任台灣民眾黨政策會執行長兼發言人。圖／吳皇昇提供
台中市前新聞局長吳皇昇下午在臉書宣布，自己將接任台灣民眾黨政策會執行長兼發言人。圖／吳皇昇提供

民眾黨競逐台中市北屯區新增1席的市議員，日前鬧出獲提名的邱于珊被勸退一事，但在前主席柯文哲、黨主席黃國昌和秘書長周榆修南下台中說明和勉勵後，邱于珊今在臉書聲明已破除會另再徵召人選之說。原視為可能徵召人選的台中市前新聞局長吳皇昇下午也在臉書宣布，自己將接任台灣民眾黨政策會執行長兼發言人。他二人今天的動作說明，民眾黨的北屯區選舉已趨於集中支持邱于珊一人。

2026九合一選舉

吳皇昇在臉書上說，這段時間，生活充滿許多轉折，大家的關心、期許與不捨，他都一一收到了。無論是走訪基層時緊握的每一雙手，還是黨內外前輩們的懇談，都讓他對「責任」這兩個字，有更深一層的體悟。

他說，許多鄉親和地方前輩非常關心北屯區的議員選情，對他也寄予了諸多期許。然而他始終認為，面對關鍵的2026，台灣民眾黨整體的圓融與團結才是最重要的基石，絕不能讓有心人士見縫插針，更不能讓愛護我們的支持者煩憂。因此，他日前再次向黨中央及地方黨部傳達「大局為重、團結至上」的初衷，此時回到大學專心教職、繼續在基層深蹲，是最踏實的步伐。

吳皇昇說，2026年的北屯區議員選舉，他並不會參與，也請大家凝聚第三勢力，全力支持台灣民眾黨提名的邱于珊，期盼大家團結一致，共同為人民、為黨拚搏。

他說，感謝民眾黨對他的肯認，邀請他接任「台灣民眾黨政策會執行長」一職，並兼任「台灣民眾黨發言人」面對如此重責大任，他思量許久。但如同我先前所表達的，他是黨的戰士，願意配合黨的規畫和安排，而這段期間所累積的深厚情誼與大家對理想的堅持，更讓他感動於心。因此，他已答應接任，盼不負所託。

民眾黨 邱于珊 周榆修 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

民進黨撤銷桃園議員張肇良連任提名 改提張贊聞衝擊龍潭藍綠選情

澎湖縣長陳光復倒地妻「代夫參選」 吳淑瑾耳邊喊話：請安心我夠堅強

卸任國民黨文傳會 尹乃菁：無法獲得鄭麗文充分授權

不讓藍營躺著選！賴總統成功勸進「她」轉戰南投市長 張嘉哲也說話了

相關新聞

吳皇昇接任民眾黨政策會執行長兼發言人 白營中市北屯議員選戰單純化

民眾黨競逐台中市北屯區新增1席的市議員，日前鬧出獲提名的邱于珊被勸退一事，但在前主席柯文哲、黨主席黃國昌和秘書長周榆修南下台中說明和勉勵後，邱于珊今在臉書聲明已破除會另再徵召人選之說。原視為可能徵召人選的台中市前新聞局長吳皇昇下午也在臉書宣布，自己將接任台灣民眾黨政策會執行長兼發言人。他二人今天的動作說明，民眾黨的北屯區選舉已趨於集中支持邱于珊一人。

蘇巧慧家族獲政府資金投資及補助遭質疑 國發會：利衝法不含投資案件

新北市長選戰升溫，民進黨參選人蘇巧慧家族接連獲得政府部補助，遭質疑未依「公職人員利益衝突迴避法」揭露身分，蘇巧慧被批一手審預算、蘇家人另一手違法拿補助。國發會則表示，他們不對個案說明，但利衝法第14條的規範並不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

賴清德欽點沈夙崢出戰南投市 「全台最年輕鎮長」陳紀衡也回鍋再戰

九合一選舉逼近，民進黨南投縣黨部今（1）召開臨時執委會，會中決議通過徵召縣議員沈夙崢參選南投市長，前集集鎮長陳紀衡回鍋參選，分別挑戰現任市長張嘉哲、鎮長吳大村，縣黨部表示，將持續推出最強人選，不會缺席年底選舉。

指蘇巧慧三鶯線、原博館、財劃法都擺爛 藍批：沒資格選新北市長

捷運三鶯線通車，再度成為藍綠交鋒重點。新北市議會國民黨團今舉行記者會痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績會收割、有困難不見人」，質疑當初捷運三鶯線缺工缺料不見她為新北奔走，更點名汐東線、原博館、財劃法、原住民禁伐補償、疫苗等，蘇都未替新北爭取，有成果才出來收割，根本沒資格選新北市長。

郭信良遭聲押 台南藍軍質疑選前辦案喊話賴總統勿對政敵殺雞儆猴

台南市議會前議長郭信良因涉嫌公益侵占政治獻金及基金會款項，昨天遭台南地檢署搜索並將向法院聲請羈押。台南市議會國民黨團發言人、市議員蔡育輝今天質疑，檢調在選舉前大動作偵辦，恐有藉司法打壓在野、介入政治之嫌，並認為郭信良無逃亡、串證之虞，呼籲檢方勿「為押而押」。

嘉市長選戰升溫 王美惠、張啟楷搶攻「許家班」 張博雅合影成焦點

年底嘉市長選戰加溫，民進黨提名參選人、立委王美惠，對上國民黨、民眾黨共同支持的參選人、前立委張啓楷，近期不約而同出席「許世賢博士慈善紀念音樂會」，兩人先後與總統府資政、前市長、前監察院長張博雅合影，藉由向許世賢致敬，也被外界解讀為爭取「許家班」支持者認同，為選戰增添政治想像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。