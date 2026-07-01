民進黨撤銷桃園議員張肇良連任提名 改提張贊聞衝擊龍潭藍綠選情

民進黨桃園市議員張肇良捲入貪汙案，黨中央中評會決議停權一年，選對會今日建議改由先前參加初選的張贊聞上陣，投入龍潭區議員選舉。

張贊聞隸屬正國會，目前擔任立法委員王義川龍潭服務處的主任，他中午表示目前只從新聞報導，還有媒體告訴他選對會的建議案，他還沒有接到中央或地方黨部的通知，今天上午還是按原先安排，以王義川委員服務處主任的身分房，幫忙跑行程，加上他自己的工作還要送貨，一直忙到中午都還沒休息，因此對於媒體報導中評會、選對會的決議，他還沒有接到消息，暫時先不回應。

據指出，選對會當初在討論提名的時候，就考量張肇良涉及便利商店違規使用關說和貪汙案，當時雖然還是通過提名張肇良，不過傳出有委員表示看法，認為如果張日後再涉入其他的貪汙案，就要撤銷提名，沒想到張肇良上個月再捲入另一件貪汙案，並遭收押禁見，民進黨中評會、選對會於是做出上訴的決議。

桃園市龍潭區市議員應選名額有三席，地方人士指出，民進黨在龍潭有一定的支持群眾，如果只推一人參選幾乎是篤定當選，如果是兩人，很可能就是都落選，上一屆就出現這種情形，結果三席都被國民黨拿走，這屆議員選舉整合成功，只有張肇良一人參選並當選，下屆議員提名作業張肇良在初選階段勝出獲提名，沒想到再涉入貪汙案，選對會今天做出換人的建議案。

張贊聞經營基層已經有一段時間，形象也獲好評，不過距離選舉投票不到半年，地方認為他必須快速整合民進黨在龍潭的支持者；另外就是張肇良這邊是不是會參選到底，或另推出人選，目前張的陣營還在討論，沒有對外表示意見，內部傳出尊重黨的決議、也尊重司法的調查與程序，但是身為龍潭區現任市議員，張肇良議員團隊強調會持續堅守崗位，和龍潭鄉親站在一起，不會因任何因素而有所改變。目前可以確定張肇良這邊的動向，必然影響張贊聞的選情。

在國民黨這邊，現任議員劉熒隆、徐玉樹都要拚連任也獲提名，這屆選舉失利落選頭的林昭賢報准參選，藍營要全壘打三席全拿有一定的難度。