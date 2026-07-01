議員換血、市長激戰 嘉檢超前部署鎖定嘉縣選情熱區

嘉義地檢署因應2026年底九合一選舉持續超前部署，檢察長蔡宗熙昨日、今日率隊前往朴子及中埔分局召開查賄座談，除點名第四、第六選區因席次更替、鄉鎮長選情激烈為查察重點，也要求全面防堵現金買票、幽靈人口、AI深偽及境外勢力介選等新型態選舉犯罪。

距離年底地方公職人員九合一選舉不到半年，嘉義地檢署繼日前前往嘉義市第一分局及嘉義縣布袋、竹崎、民雄分局召開分區座談後，再由檢察長蔡宗熙率主任檢察官、督導檢察官前往朴子分局及中埔分局，與警、調、政風、憲兵及移民署等單位召開選舉查察分區座談，掌握情資並研商查賄及防制介選策略。

朴子分局轄區涵蓋朴子、東石及六腳等鄉鎮市，屬嘉義縣議員第四選區，現任議員黃嫈珺轉戰朴子市長、姜梅紅交棒兒子姜鈞翔，形成至少兩席空缺，民進黨已提名尋求連任的副議長陳怡岳以及黃鈺惠、呂文正，國民黨李國勝、無黨籍蔡奇璋及涉洗錢案遭起訴的蔡政宜也將爭取連任，目前檯面上至少已有9人投入或表態角逐6席，預料將成為年底嘉義縣議員選戰競爭最激烈的選區之一。

除議員選情受矚目外，朴子市長吳品叡兩任屆滿後卸任將轉戰嘉義縣長，市長選戰由無黨籍黃嫈珺對上民進黨籍前朴子市長王如經，東石鄉長林俊雄、六腳鄉長黃鉦凱則爭取連任，嘉檢因此要求各單位加強社區、鄰里及宮廟反賄選宣導，嚴防因席次異動衍生的新型態違法動員及利益介選。

中埔分局轄區涵蓋中埔、番路及大埔等山區，嘉檢指出，山區幅員遼闊，過去曾發生地方工程及公共弊案，查察團隊將持續追查相關資金流向，防止不法利益轉化為選舉資源，同時深入山區聚落宣導「不買票、不賣票」。

第六選區今年同樣競爭激烈，涵蓋中埔、竹崎、番路、大埔及阿里山。除多名現任議員爭取連任外，竹崎鄉長曾亮哲兩任屆滿回鍋參選議員，藍綠陣營均積極布局，地方預估已呈現10人角逐7席的激戰態勢。另一方面，大埔鄉長吳明勳涉貪汙等案遭起訴，任期屆滿後，其弟吳倚豪將投入鄉長選舉，也讓地方選情備受關注。

因應多元賄選手法，嘉檢提出三大查察重點，包括嚴查現金買票及跨層級樁腳動員、防堵以送禮、免費旅遊、餐會、日用品及走路工等變相行賄，以及全面清查異常遷入戶籍，防範幽靈人口介入投票。

蔡宗熙也要求查察團隊全面執行四大反制策略，包括嚴查幫派及暴力介選、掃蕩選舉賭盤、查辦AI生成深偽影音及假粉專認知作戰，以及防堵境外勢力透過電子支付、虛擬貨幣、地下匯兌及赴陸旅遊補助等方式介選。

蔡宗熙表示，嘉檢查察妨害選舉執行小組已全面啟動，呼籲參選人以政見公平競爭，對任何妨害選舉案件都將依法嚴辦，也提醒民眾踴躍檢舉不法，賄選最高檢舉獎金1000萬元、境外勢力介選最高2000萬元、選舉賭盤最高500萬元。

嘉義地檢署因應年底九合一選舉持續超前部署，檢察長蔡宗熙率隊前往朴子及中埔分局召開查賄座談。圖／嘉義地檢署提供

嘉義地檢署因應年底九合一選舉持續超前部署，檢察長蔡宗熙（左二）率隊前往朴子及中埔分局召開查賄座談。圖／嘉義地檢署提供