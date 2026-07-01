黨內互打？國民黨中市議員參選人廣告看板被同黨人疊上抗議

年底大選現在開打？國民黨台中市議員豐原、后里區參選人連佳振原本掛在豐原區一處民宅外牆看板，掛上他與國民黨台中市長參選人江啟臣畫面，連佳振今天發現在同牆面有人加掛看板，是同黨籍市議員邱愛珊和江啟臣的看板，新掛看板覆蓋部分連佳振的看板，完全蓋掉江啟臣，連佳振今天抗議說太誇張，邱愛珊表示，今天是廠商懸掛，將立即了解處理。

台中市議員參選人連佳振是現任豐原區翁子里長，他獲國民黨黨內初選通過，他表示，自己去年在豐原區一處民宅外牆掛自己的選舉廣告帆布，經屋主同意，今天莫名其妙硬被拆下往內移，更誇張的是將江啟臣的版面直接覆蓋掉！他是議員參選新人，也大可不必將同黨市長參選人直接蓋掉，如果堅持要掛上去，也可以事先討論商量，大可不必如此壓他，怎麼如此侮辱人和誇張。

邱愛珊是現任國民黨台中市議員，她今天受訪表示，她經屋主同意請廠商在外牆掛看板，因為原有其他參選人看板，屋主請廠商挪移看板，再掛上她與江啟臣的看板，她不知現場處理情形，將了解後盡速處理。