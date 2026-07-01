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黨內互打？國民黨中市議員參選人廣告看板被同黨人疊上抗議

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員豐原、后里區選舉，國民黨參選人連佳振與市長參選人江啟臣原本掛在豐原區一處民宅外牆，今天被掛新看板，卻蓋掉江啟臣畫面。圖／連佳振提供
台中市議員豐原、后里區選舉，國民黨參選人連佳振與市長參選人江啟臣原本掛在豐原區一處民宅外牆，今天被掛新看板，卻蓋掉江啟臣畫面。圖／連佳振提供

年底大選現在開打？國民黨台中市議員豐原、后里區參選人連佳振原本掛在豐原區一處民宅外牆看板，掛上他與國民黨台中市長參選人江啟臣畫面，連佳振今天發現在同牆面有人加掛看板，是同黨籍市議員邱愛珊和江啟臣的看板，新掛看板覆蓋部分連佳振的看板，完全蓋掉江啟臣，連佳振今天抗議說太誇張，邱愛珊表示，今天是廠商懸掛，將立即了解處理。

2026九合一選舉

台中市議員參選人連佳振是現任豐原區翁子里長，他獲國民黨黨內初選通過，他表示，自己去年在豐原區一處民宅外牆掛自己的選舉廣告帆布，經屋主同意，今天莫名其妙硬被拆下往內移，更誇張的是將江啟臣的版面直接覆蓋掉！他是議員參選新人，也大可不必將同黨市長參選人直接蓋掉，如果堅持要掛上去，也可以事先討論商量，大可不必如此壓他，怎麼如此侮辱人和誇張。

邱愛珊是現任國民黨台中市議員，她今天受訪表示，她經屋主同意請廠商在外牆掛看板，因為原有其他參選人看板，屋主請廠商挪移看板，再掛上她與江啟臣的看板，她不知現場處理情形，將了解後盡速處理。

台中市議員豐原、后里區選舉，國民黨參選人連佳振與市長參選人江啟臣原本掛在豐原區一處民宅外牆。圖／連佳振提供
台中市議員豐原、后里區選舉，國民黨參選人連佳振與市長參選人江啟臣原本掛在豐原區一處民宅外牆。圖／連佳振提供

2026九合一選舉 台中市選舉 國民黨 江啟臣

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