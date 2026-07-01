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蘇巧慧家族獲政府資金投資及補助遭質疑 國發會：利衝法不含投資案件

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
有蘇巧純加入的公司就能拿到國發會的投資或經濟部補助？外界質疑違反利衝法，國發會主委葉俊顯表示，利衝法第14條不包括投資案件。記者潘俊宏／攝影
有蘇巧純加入的公司就能拿到國發會的投資或經濟部補助？外界質疑違反利衝法，國發會主委葉俊顯表示，利衝法第14條不包括投資案件。記者潘俊宏／攝影

新北市長選戰升溫，民進黨參選人蘇巧慧家族接連獲得政府部補助，遭質疑未依「公職人員利益衝突迴避法」揭露身分，蘇巧慧被批一手審預算、蘇家人另一手違法拿補助。國發會則表示，他們不對個案說明，但利衝法第14條的規範並不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

2026九合一選舉

立法院經濟委員會今日召開會議要求相關部會，針對「經濟部、國家發展委員會補助案審查機制、投資案審議程序中之利益衝突迴避規範全面性檢討」提出報告。

經委會召委民眾黨立委洪毓祥質詢時表示，他長期輔導新創，接獲很多新創事業來向他檢舉，雖然經濟部及國發會都強調審查時都合法合規、符合利衝法的規範，但實際找出資料卻發現並未完全遵守，因此導致有些新創事業覺得沒有被不公平對待。

洪毓祥時指出，蘇巧慧2016年擔任立法委員至今，蘇巧慧的父親蘇貞昌2019年至2023年擔任行政院長，曠世智能公司2018年成立，2021年8月蘇巧慧的胞妹蘇巧純加入擔任董事，2022年11月曠世智能就拿到國發會的天使投資1999.9萬元，2024年又獲得商發署補助120萬元。按照時間軸來看，還滿巧的。

洪毓祥說，天使投資及商發署的補助一路下來，他說不能這就是違法的，但應該主動在投標文件中表明身分關係，且補助交易成立後，機關也要主動公開資訊，質疑國發基金與經濟部並未要求申請人填寫揭露表，事後也沒有主動公開資訊。

國發會主委葉俊顯解釋，利衝法第14條的規範不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

國發會說明，國發基金直接投資案審議程序為經政策評估、投資評估審議委員會及管理會三階段投資審議程序通過後，才會配合民間資金共同投資；有關創業天使投資方案審議程序，則採設置投資評估審議會，協助進行相關投資審議事項，並搭配天使投資人資金共同投資。

針對身分揭露，商發署表示，2024年6月發函經濟部所屬機關及事業機構，提醒申請補助時應依利衝法規定在申請文件內據實表明身分關係，公司負責人、董事、獨董、監察人、經理人等，若屬於利衝法規範的公職人員或其關係人，需填寫「公職人員及關係人身分關係揭露表」。

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