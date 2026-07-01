拚台南首位女市長 陳亭妃看對手空戰：人民看得到做什麼最重要

民進黨台南市長參選人陳亭妃上午接受寶島聯播網電台「葛瑞絲葛外有料」節目專訪，從芒果行銷、治水等暢談從政歷程及市政願景。她表示，自己從23歲投入政治，歷經10年台南市議員、18年立法委員及民進黨台南市黨部主委等職務，28年來從未離開台南，道地的台南女兒，要力拚台南400年首位女性市長，帶領台南邁向下一個發展階段。

有網友留言提醒，對手看起來很低調，但包括側翼、短影音、抖音等網路平台，都在大量、全面地攻擊陳亭妃，希望她要注意。陳亭妃回應表示，每位候選人的選戰策略不同，有些人把重心放在網路空戰，但她認為，市長選舉最重要的還是在台南市民身上，要讓人民真正看得到候選人在做什麼。另有網友留言問陳亭妃會不會挺貪汙，主持人說沒有人會挺貪汙，陳亭妃也說不可能。

陳亭妃也直球對決淹水議題，台南在6月25、26日兩天都有比較大的雨勢，尤其26日半夜四點左右雨勢最大，又剛好遇到滿潮，外水頂住，內水排不出去，水閘必須關閉，改用抽水機強制排水。比較嚴重的是三爺溪，剛好遇到滿潮，排水壓力變大。

陳亭妃說，豪雨當天她清晨四、五點就出門勘災，反觀對手是在臉書留言請市民告知他那裡淹水，民意代表應該是主動解決問題，而不是被動等待。不是說「你沒告訴我我就不處理」，而是要主動去發現問題、解決問題。

陳亭妃說，過去三爺溪整治完成後，已經多年沒有淹水，但今年第四年又發生淹水，顯示極端氣候影響更明顯，原本25年洪水位的設計已經不夠，需要重新檢討。7月6日會再帶經濟部到現場，針對6月26日淹水狀況做檢討，找出瓶頸段，包含三爺溪堤防高度不足的問題。當天他也有和市長黃偉哲一起到現場勘查，看到水位幾乎滿載，抽水機也不敢再強排，因為再抽可能會回灌。

另過去安南區淹水很嚴重，先前和經濟部長有去勘查整個排水系統，去年針對六塊寮排水提出五大改善方向，從要求水利署優先處理「瓶頸段」，因為如果這一段不做，前面做再多也沒用。以曾文溪排水為例，從當立委第一年開始爭取經費，前後做了17年，最後一哩路完成後才真正解決淹水問題。

這次在中央總預算還沒完全通過的情況下，水利署同意先撥了9億元，先做六塊寮排水整治工程，從安定一路到下游。陳亭妃說，地方要與中央合作解決問題，從治水、交通、城市建設都一樣，不可能靠單一層級完成。已要求經濟部7月6日一起到現場，中央地方一起解決淹水問題。

陳亭妃說，自己8年前便提出市政白皮書，率先提出科技發展藍圖，並依城市需求滾動修正。市民最關切的交通建設，陳亭妃主張建構台南半環狀捷運路網，以捷運藍線、藍線延伸線串聯高鐵台南站與南部科學園區，再透過紅線銜接高雄湖內機場線，兩市系統不同未來要轉乘整合，串聯科學園區、生活圈及住宅區，避免重蹈新竹科技發展快速卻交通壅塞的困境。

她表示，高雄透過交通建設帶動城市發展，台南有文化底蘊，也有科技產業，應加速完善交通路網，不僅支撐科技聚落，也能帶動觀光及城市整體競爭力。