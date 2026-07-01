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桃園區捕魚達人今獲模範漁民 張善政黃世杰為竹圍漁港建設隔空交火

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
今天是漁民節，桃園市長張善政表揚模範漁民許進來與優秀漁民童子文。記者陳恩惠／攝影
今天是漁民節，桃園市長張善政表揚模範漁民許進來與優秀漁民童子文。記者陳恩惠／攝影

桃園區漁會今天歡慶漁民節，桃園市長張善政表揚年度漁獲量突破2萬9千公斤、年收破百萬的模範漁民許進來與優秀漁民童子文，肯定討海人的硬實力，同時隔空和綠營市長候選人黃世杰針對竹圍漁港未來建設與轉型定位激烈交鋒。

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今年獲獎兩位年收益破百萬的捕魚達人，分別是駕馭「金旺發68號」長達40年的老師傅許進來，以及從砂石車司機成功轉行20年的童子文，這對師徒檔年度漁獲量雙雙突破2萬9000公斤，童子文更在海上發起「禁捕小白鯧」運動，展現討海人與海洋共生、推動生態永續的硬實力。

針對地方最關注的「漁產品直銷中心新建計畫」，張善政指出，市府與中央三方斥資3億4千萬元，在竹圍漁港北岸重建新直銷中心，目標是希望在「今年之內」完工，讓地方展現新氣象；黃世杰則有不同看法，他認為大家最關心的「新魚貨拍賣市場（直銷中心）」，目前目標其實是定在「明年」才能順利啟用、改善交易環境。

除了建設進度時間點不同，兩人對於港區的發展願景也各自出招，張善政主打短期且高密度的「大型活動經濟」，預告今年8月的海洋節將延續邀請NBA球星的模式，規劃邀請更多韓國等國際巨星來訪，並參考日本瀨戶內海經驗，從竹圍延伸至永安漁港打造地景藝術節，用國際知名度在今年衝高商機。

黃世杰則提出長遠的「發展轉型」觀點反擊。他強調，推動觀光休閒轉型的同時，必須確保漁民生計獲得保障，傳統漁業與觀光必須並行，而不是只靠短期活動；黃世杰主張，應該將竹圍漁港結合「桃園航空城」的整體開發，才能帶動漁港的全面轉型，並承諾會全力監督政府，確保建設如期如質達成。

綠營市長候選人黃世杰（右二）今天也現身桃園區漁會位於竹圍漁港舉辦的漁民節慶祝活動。記者陳恩惠／攝影
綠營市長候選人黃世杰（右二）今天也現身桃園區漁會位於竹圍漁港舉辦的漁民節慶祝活動。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政今天參加漁民節慶祝活動並表揚模範漁民和優秀漁民。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政今天參加漁民節慶祝活動並表揚模範漁民和優秀漁民。記者陳恩惠／攝影

綠營市長候選人黃世杰出席漁會活動提及，希望明年啟用新魚市、帶動竹圍漁港轉型。記者陳恩惠／攝影
綠營市長候選人黃世杰出席漁會活動提及，希望明年啟用新魚市、帶動竹圍漁港轉型。記者陳恩惠／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 黃世杰 漁民

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