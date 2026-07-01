賴清德欽點沈夙崢出戰南投市 「全台最年輕鎮長」陳紀衡也回鍋再戰

九合一選舉逼近，民進黨南投縣黨部今（1）召開臨時執委會，會中決議通過徵召縣議員沈夙崢參選南投市長，前集集鎮長陳紀衡回鍋參選，分別挑戰現任市長張嘉哲、鎮長吳大村，縣黨部表示，將持續推出最強人選，不會缺席年底選舉。

民進黨3月初辦理南投縣鄉鎮市長提名登記時，13個鄉鎮市，僅名間現任鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長無人登記，。反觀國民黨，除信義鄉循往例開放競選，其餘都已確定人選，率先就定位。

由於，綠營在南投縣的鄉鎮市長提名陷困境，黨主席賴清德為此親手操盤布局，其中多次勸進沈夙崢從縣議員轉戰南投市長；地方也不斷勸進當年以29歲之姿成為「全台最年輕鎮長」的前集集鎮長陳紀衡回鍋參選，今天總算拍板定案。

民進黨南投縣黨部今天召開臨時執委會，提案徵召沈夙崢、陳紀衡參選南投市長和集集鎮長，縣黨部主委吳棋楠說，今天執委會無異議通過該案，確定由沈、陳兩人挑戰國民黨籍現任市長張嘉哲及鎮長吳大村，這兩天中央黨部應該就會宣布。

其中，南投市長之爭，張嘉哲、沈夙崢已確定參選，前縣議員林建營之子、現任暨南國際大學學生事務處組長林富紳也傳出有意挑戰，可能出現「三腳督」局面。

而民進黨已確定南投市、集集、名間、鹿谷4鄉鎮人選，據了解，剩下9鄉鎮，除禮讓友軍，也將持續推出最強人選，其中竹山鎮、水里鄉分別禮讓無黨籍鎮代會主席林賜學、現任鄉長葉銘豐，其餘鄉鎮也有人選布局中，不會缺席年底選舉。

國民黨部分，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信等競選連任，埔里鎮黃世芳、竹山鎮蔡孟娥、名間鄉蔡宗智、魚池鄉王若嵐、水里鄉詹淵州、中寮鄉周俊霖、鹿谷鄉邱紹偉代表藍營出戰。

其中，黃世芳、蔡宗智、蔡孟娥3人從縣議員轉戰鄉鎮長，魚池鄉代會副主席王若嵐、水里鄉代會副主席詹淵州、中寮鄉代周俊霖、縣府計畫處長邱紹偉也轉換跑道挑戰鄉長。另名間、水里為泛綠拚連任，考量策略同意蔡、詹以無黨籍參選。