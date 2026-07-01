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藍指蘇貞昌卡三鶯線 蘇巧慧競辦：新北根本沒提財務修正計畫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線昨天通車，國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧今都出席通車典禮。聯合報資料照
捷運三鶯線昨天通車，國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧今都出席通車典禮。聯合報資料照

新北市議會國民黨團今開記者會質疑時任行政院長的蘇貞昌三鶯線，女兒民進黨新北市長參選人蘇巧慧現在卻在收割。蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將回應，蘇貞昌院長時代，市府從未向行政院提過任何三鶯線財務修正計畫，據鐵道局回應，新北提出第一次修正計畫是2023年3月，院長已不是蘇貞昌，內容也不是為財務，而是因疫情須延後完工時程，且2023年10月行政院就核定，根本沒什麼「一躺數年」情況。

2026九合一選舉

馬亨亨．夷將指出，明明在蘇貞昌院長時代，新北市府從未針對三鶯線提出增加預算的修正計畫，從李四川辦公室主任江怡臻、國民黨議員參選人、到國民黨側翼粉專政客爽等未經查證，就展開一條龍造謠，不只抹黑行政院卡預算，還造謠爭取前瞻預算的蘇巧慧割稻尾。

馬亨亨．夷將表示，國民黨忘了自己全黨都是反對前瞻基礎建設計畫的人，國民黨立委曾經在立法院丟水球、灑麵粉，國民黨新北市議員林國春更帶頭反前瞻抹黑前瞻是「錢沾」。

馬亨亨．夷將說，中央大力補助了新北的捷運和治水，但國民黨為了選舉，意圖抹除其他人的幫忙，批評當年為新北爭取前瞻預算、提升新北基礎建設的蘇巧慧，是扭曲事實，時空錯亂。

馬亨亨．夷將表示，只要是為新北好的建設，蘇巧慧都是全力幫忙，重大建設都是中央和地方、集結民間力量一起努力的成果。蘇巧慧會繼續秉持溫暖、創新、會做事的選戰主軸，提出政見願景，讓新北走向新時代。

三鶯線 蘇巧慧 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

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