聽新聞
0:00 / 0:00
藍指蘇貞昌卡三鶯線 蘇巧慧競辦：新北根本沒提財務修正計畫
新北市議會國民黨團今開記者會質疑時任行政院長的蘇貞昌卡三鶯線，女兒民進黨新北市長參選人蘇巧慧現在卻在收割。蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將回應，蘇貞昌院長時代，市府從未向行政院提過任何三鶯線財務修正計畫，據鐵道局回應，新北提出第一次修正計畫是2023年3月，院長已不是蘇貞昌，內容也不是為財務，而是因疫情須延後完工時程，且2023年10月行政院就核定，根本沒什麼「一躺數年」情況。
2026九合一選舉
馬亨亨．夷將指出，明明在蘇貞昌院長時代，新北市府從未針對三鶯線提出增加預算的修正計畫，從李四川辦公室主任江怡臻、國民黨議員參選人、到國民黨側翼粉專政客爽等未經查證，就展開一條龍造謠，不只抹黑行政院卡預算，還造謠爭取前瞻預算的蘇巧慧割稻尾。
馬亨亨．夷將表示，國民黨忘了自己全黨都是反對前瞻基礎建設計畫的人，國民黨立委曾經在立法院丟水球、灑麵粉，國民黨新北市議員林國春更帶頭反前瞻抹黑前瞻是「錢沾」。
馬亨亨．夷將說，中央大力補助了新北的捷運和治水，但國民黨為了選舉，意圖抹除其他人的幫忙，批評當年為新北爭取前瞻預算、提升新北基礎建設的蘇巧慧，是扭曲事實，時空錯亂。
馬亨亨．夷將表示，只要是為新北好的建設，蘇巧慧都是全力幫忙，重大建設都是中央和地方、集結民間力量一起努力的成果。蘇巧慧會繼續秉持溫暖、創新、會做事的選戰主軸，提出政見願景，讓新北走向新時代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。