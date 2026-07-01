指蘇巧慧三鶯線、原博館、財劃法都擺爛 藍批：沒資格選新北市長

捷運三鶯線通車，再度成為藍綠交鋒重點。新北市議會國民黨團今舉行記者會痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績會收割、有困難不見人」，質疑當初捷運三鶯線缺工缺料不見她為新北奔走，更點名汐東線、原博館、財劃法、原住民禁伐補償、疫苗等，蘇都未替新北爭取，有成果才出來收割，根本沒資格選新北市長。

新北市議員江怡臻表示，三鶯線施工期間面臨缺工缺料及龐大財政壓力，新北市府負擔316.6億元，自籌超過6成，蘇巧慧卻沒站出來向當時的行政院長蘇貞昌喊話，根本是老爸在位時卡關，女兒選舉時收割。捷運汐東線同樣也面臨新北市需負擔205億元，中央僅負擔58億元情況。

江怡臻說，當初父女號稱一起拚新北，但新北市民看到的是「老爸在中央卡預算、拖流程，女兒裝聾作啞十年」，直到新北團隊完成建設，蘇巧慧才搶在新北市府及侯友宜之前宣布三鶯線通車，所有成果被蘇巧慧一篇臉書文打包帶走，表面尊侯、暗地割喉，有困難時不見人影，有政績就出來收割。

江怡臻指出，侯友宜昨兩度向行政院長卓榮泰拜託，針對新北仍在興建的7條捷運增加經費、加快行政流程，卓榮泰上台卻稱蘇巧慧是三鶯線代言人，民進黨政府上下都在收割。

新北市議員林國春則說，蘇巧慧還跨區收割板橋華僑高中滯洪池政績，新北市水利局早在2024年4月就完成現勘及規畫，蘇巧慧直到10月才跟著會勘，卻宣稱是自己爭取，這是惡霸、粗劣的政治手段。

新北市議員林金結表示，蘇貞昌過去擔任台北縣長及民進黨主席時，都曾主張修正財劃法，還曾說每次編預算都會在深夜冒冷汗，蘇巧慧擔任立委10年如果有支持「妳爸爸晚上睡覺就不會冒冷汗」。若蘇巧慧心中真的是404萬新北市民，就應要求卓榮泰附署財劃法，否則沒有資格參選新北市長。若蘇巧慧反對現在這個版本，請問你自己的版本在哪裡？

新北市議員洪佳君表示，2017年原本屬新北的原住民族博物館建設最後大轉彎，蘇巧慧身為鶯歌在地立委，又稱是原住民媳婦，卻沒有替地方說話，當時的市長朱立倫形容，就像運動員已拿到金牌掛在脖子上，中央卻改口說獎牌掛錯，要掛到別人身上，新北情何以堪。

洪佳君也提及，在野立委推動禁伐補償時，蘇巧慧投下反對票，要求蘇巧慧出面說明、道歉。

林國春更指，蘇巧慧稱是原住民的另一半，卻反對買疫苗，讓很多55歲以上原住民朋友無法盡速接種，蘇巧慧應該對外說明。林國春也提及蘇家官邸失竊案，批蘇家「一家人都在說謊」，認為這樣的政治人物應被國人唾棄。

蘇巧慧回應，三鶯線順利通車，她感謝每一位參與建設的人，行政院長卓榮泰在通車典禮提到，前行政院長蘇貞昌第一次任內拍板將板南線由永寧延伸至頂埔，才讓三鶯線得以提早實現；第二次擔任院長時也全力支持三鶯線。

她說，新北市府當時未曾將財務修正計畫送至行政院，因此不存在「財務計畫躺數年」的情況，相關說法是謠言。

她也表示，她與立委吳琪銘任內全力支持前瞻預算，推動捷運建設，反觀國民黨當年曾在立法院以灑麵粉、丟水球方式杯葛前瞻預算，如今卻反指支持前瞻建設的人搶功收割「不知道要怎麼評論」。她強調，三鶯線通車是好事，也是大事，應感謝所有人的努力。