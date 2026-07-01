郭信良遭聲押...台南藍軍質疑選前辦案 對政敵殺雞儆猴

台南市議會前議長郭信良因涉嫌公益侵占政治獻金及基金會款項，昨天遭台南地檢署搜索並將向法院聲請羈押。台南市議會國民黨團發言人、市議員蔡育輝今天質疑，檢調在選舉前大動作偵辦，恐有藉司法打壓在野、介入政治之嫌，並認為郭信良無逃亡、串證之虞，呼籲檢方勿「為押而押」。

蔡育輝表示，民主政治應該是分權制衡，不應動輒以檢調司法力量，醜化政敵形象、削弱及分化在野勢力。從賴清德就任總統以來，在全國各地濫用大罷免後大失敗，並對台灣民眾黨柯文哲主席關押363天，且對於微罪的偽造文書案件，連續關押國民黨各縣市黨部之幹部及黨工，所有手段均為鞏固政權，追殺行動未見停止。

蔡育輝表示，年底各縣市的選舉已開始暖身，民進黨市長參選人陳亭妃雖非賴清德總統屬意的人選，而郭信良為賴清德長期厭惡的政治人物，也為下屆議長的熱門人選，但賴總統為完全杜絕郭信良及陳亭妃的聯盟關係，再次揮刀斬向郭信良，恐將郭信良關押至選舉結束後。

蔡育輝認為，刑事訴訟法雖賦予檢察官向法院聲請羈押的權利，但郭信良本次涉犯的刑法第336條僅為1年以上7年以下有期徒刑之輕罪，而高院前案已駁回高檢署聲請科技監控郭信良，認郭「郭信良、高進見自民國112年9月5日具保停止羈押迄今，均遵期到庭，可見2人願接受司法審判」，並無逃亡之虞；且郭信良已遭搜索多次，檢察官已掌握相關事證及人證，亦無串證之虞，請勿為押而押、以司法之力量打壓異己。