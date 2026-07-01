撇勸退疑雲 中市白議員參選人邱于珊曝柯P建議她用這個稱號參選

民眾黨前主席柯文哲26日到台中輔選，對於北屯區市議員參選人邱于珊日前怒控自己被勸退一事，直呼「一定有誤會、不太可能」，並說晚上要召開幹部關門會議討論。邱于珊今在臉書上曝光討論細節，表示「流言蜚語...被澄清」，而且柯文哲給了她獨特的競選標語「民眾黨最強的阿姨」

邱于珊說，坊間關於北屯區市議員「換將」的傳言，讓許多關心她的鄉親和支持者感到焦慮。她想跟大家說「別擔心！那些流言蜚語，今天正式被澄清！」前後兩任主席柯文哲、黃國昌，以及周榆修秘書長，特別協同北屯區的輔選團隊，齊聚一堂召開了一場高規格的選情會議「我們不談八卦，只談數據、談策略、談怎麼為北屯市民打贏這一仗。」

她說，會議上重新檢視了最新的內參民調，大家開誠布公地探討各項數據。柯文哲特別點出，北屯與西屯是共同生活圈，她的特質如果能和西屯區的劉芩妤多加連結，不只形象互補，更能達到資源共享的「綜效」。

柯文哲也針對穿著服裝選色、論述方向給了精準的建議，並建議很獨特的競選標語「民眾黨最強的阿姨」叮嚀接下來的論述必須與民眾黨、柯文哲的理念緊密連結，全力把過去民眾黨在北屯溪東的核心支持者，以及關鍵的青年選票全力催出來。

黃國昌則強調，民眾黨最擅長的「空戰」絕對要再升級。也特別提醒她「不要過度依賴 AI 生成的冰冷內容。文宣是一門專業，要透過專業團隊的協助，創作出更溫暖、更感動選民的論述」希望用富有同理心與共情的故事，去觸及每一位選民，因為只有真誠的溫度，才能真正打動人心。

而周榆修秘書長也重申，台灣民眾黨的提名機制從頭到尾都是以「公平、公正、公開」的方式，選出最能勝選的候選人。今年北屯區整體席次增加一席，民眾黨在這裡絕對有實力，也一定有勝選的空間。

邱于珊說，這場會議沒有猜忌，只有滿滿的作戰方針。 兩位主席與秘書長的親自相挺，就是對她最實質的肯定，也是破除謠言最好的證明。