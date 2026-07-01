嘉市長選戰升溫 王美惠、張啟楷搶攻「許家班」 張博雅合影成焦點

年底嘉市長選戰加溫，民進黨提名參選人、立委王美惠，對上國民黨、民眾黨共同支持的參選人、前立委張啓楷，近期不約而同出席「許世賢博士慈善紀念音樂會」，兩人先後與總統府資政、前市長、前監察院長張博雅合影，藉由向許世賢致敬，也被外界解讀為爭取「許家班」支持者認同，為選戰增添政治想像。

張博雅是許家班精神領袖，在嘉市政壇具有高度象徵性與影響力。不過，張博雅歷來秉持超然、中立立場，歷次重大選舉鮮少公開表態支持特定候選人，因此此次兩位市長參選人先後發布與張博雅同框照片，更顯示雙方都希望向重視許家班精神的選民釋出善意，但是否代表任何政治支持，仍有待觀察。

相較王美惠立委身分兼顧國會與地方，張啓全面展開市長選戰布局。除與市長黃敏惠合掛看板，主打「延續幸福、升級嘉義」外，也啟動「百場客廳會」，串連藍白地方組織、里長、議員及支持者深入基層，展開陸戰攻勢。

張啓楷在客廳會提出多項政見，包括推動65歲以上長者健保費全額補助、擴大敬老卡使用範圍，增加搭乘計程車、支付醫療掛號費及超商、超市、藥局消費等功能，並主張持續推動高鐵嘉義站聯外軌道、高架輕軌及牛稠溪快速道路等重大交通建設。

王美惠持續維持「中央、地方雙軌並進」節奏。平日須在立法院參與法案審查、總預算及地方建設經費爭取，假日密集投入地方行程，維持基層曝光與服務能量。王美惠日前一天連跑多場活動，先出席民進黨市黨部黨代表大會，與黨內幹部凝聚共識；隨後參加許世賢博士紀念音樂會，緬懷民主前輩；下午再出席嘉義市體育會羽球委員會活動，推廣全民運動。她表示，嘉義進步來自各界在不同崗位共同努力，感謝鄉親一路支持。

隨著雙方陣營啟動選戰布局，從政策攻防、基層組織到象徵政治傳承的「許家班」議題，都將成為嘉義市長選戰的重要觀察指標。張博雅雖未曾公開表態支持任何一方，但其象徵的政治資產與歷史意義，仍是藍綠白陣營競相爭取認同的重要焦點。