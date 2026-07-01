李四川拚新莊農民票 蘇巧慧攻中和藍票倉

新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨都出席台灣國際年輕廚師協會會員大會，蘇將城市治理比喻為「辦桌」，若當上市長將扮演出色的總舖師；李允諾要鼓舞更多年輕廚師站上國際舞台，讓世界看見台灣餐飲文化實力。

蘇巧慧表示，新北擁有豐富且優質食材，餐飲業者持續投入創新研發，讓台灣美食更進步。城市治理就像「辦桌」，如果她當上市長將成為用心的總舖師，以創新思維和整合力，匯聚更多人才，讓新北更好。

李四川在協會理事長張克勤陪同下，與業者交流互動，傾聽第一線心聲，李表示，當選後他將支持青年廚師拓展國際視野與發展。李四川說，他從小學開始下廚，婚後也常做菜，太太總是笑稱他煮的菜「沒有色香味」，逗趣的分享引來陣陣歡笑聲。

李四川昨也出席大新莊區農會理監事聯誼餐會活動，獲農會幹部及農民簇擁，場面熱絡。

李四川表示，若當選市長會持續攜手基層力量，作為農友後盾，透過行銷、觀光與產業深度結合，推銷新北在地優質農特產品，守護農民生計，帶動商機與多元發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）、議員張嘉玲昨晚在中和造勢，與出席來賓及支持者合影，呼籲團結拚勝選。記者張策／攝影

蘇巧慧昨晚到中和出席與議員張嘉玲的座談會，立委吳沛憶、黃捷、李坤城、林楚茵等都出席，湧言會、正國會、新潮流、英系等人齊聚，直搗藍營票倉，展現綠營新北隊團結氣勢。

蘇巧慧說，中和是族群多元的城市，若當選市長，將把住宿型長照機構補助從現行十八萬元提高至二十四萬元，減輕家庭照顧負擔；她也力挺張嘉玲連任，強調「中和提名三席議員，張嘉玲這一席絕對不能少」。