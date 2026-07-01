張善政、黃世杰「隔空」交鋒漁港政見

桃園市中壢區漁會昨在永安漁港辦漁民節表揚慶祝大會，民進黨市長參選人黃世杰、市長張善政先後到場祝賀，雖未同台，但兩人致詞「隔空」交鋒漁港建設政見；黃世杰主張永安漁港逐步翻新，讓漁業、觀光並重發展，張善政說，持續優化漁港設施，串連珍珠海岸觀光亮點。

永安漁港是全台唯一具客家文化特色的漁港，擁有販售魚貨、小吃與代客料理的觀光漁市，觀海橋一旁還有海螺文化園區，去年吸引近兩百五十萬人次造訪，名列全台觀光漁港第三名。

黃世杰說，永安漁港在新屋區，也是他的家鄉；投入桃園市長選舉，最新公布的競選主視覺，其中選用綠藍色就是象徵桃園沿海的景色，希望能從在地出發，進一步改變桃園，讓桃園「動起來」。

「永安漁港必須漁業、觀光並重發展。」黃世杰說，永安漁港鄰近後湖溪生態園區，再串連藻礁生態、植物園，相當適合發展觀光，他擔任市長後，一定會強化漁港建設，並逐步翻新觀光設施、魚貨市場及漁會空間，讓漁港兼具產業發展與觀光休閒功能。

黃世杰前腳剛走，張善政也現身漁民節活動會場，表揚績優漁民。他肯定，永安漁港去年湧入兩百五十萬名觀光人次，非常不簡單，遊客可說是慕名而來，市府努力推動珍珠海岸計畫，綠色隧道、後湖溪與石滬都在漁港附近，七、八月地景藝術節也將永安漁港列為主展區，盼吸引更多遊客。

張善政也提到，市府對永安漁港的建設不遺餘力，持續推動漁港北岸興建，同時處理航道疏浚土方問題，並推進觀海橋除鏽、漁港水電等基礎工程。