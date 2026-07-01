誰選竹北？綠黃合破局 藍白仍待整合

竹北市長鄭朝方將轉戰新竹縣長選舉，下屆竹北市長選戰是否綠黃合、藍白合，受政壇矚目。時代力量黨主席王婉諭昨表態未規畫參選竹北市長，將備戰下屆立委，民進黨預計七月中下旬掀牌人選，藍白市長參選人吳旭智、邱臣遠日前同框，後續仍待協調整合。

全台第一大縣轄市竹北市長選戰話題不斷，在鄭朝方確定不選後，政壇多次傳出民進黨中央可能與王婉諭「綠黃合」，王婉諭動向成關鍵。王婉諭昨首度正面回應，表示身為時代力量黨主席，黨的主體性相當重要，自己並沒有參選竹北市長的規畫，也未曾朝此方向評估。

王婉諭認為，時力現階段最重要目標，是讓黨內推出的六名新竹縣市議員參選人、四名新竹縣鄉鎮市民代表參選人順利當選。自己也將持續深耕新竹縣，盼有機會重返立法院。

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑對於王婉諭表態不選竹北市長，昨表示尊重。他說，民進黨竹北市長提名作業將待十日新任執評委布達後，再開執評委會討論，黨內已有心目中的人選，但尚未定案。

蘇仁鑑指出，黨內評估人選主要有三項條件，包括理念必須與民進黨方向一致、符合中央對優秀人才的標準，及能夠成為竹北市議員及各級民意代表參選人的領頭羊，帶動整體選情。本屆參選第二選區立委曾聖凱與縣議員歐陽霆等人，都是黨內可能的人選之一，預計七月中下旬拍板人選。

藍白部分，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩上周邀請魯賓斯坦國際鋼琴大賽最高獎得主、鋼琴家胡瀞云到竹縣演奏，並開出若當選縣長，將在竹縣打造世界級「多功能展演中心」的選舉政見；國民黨竹北市長參選人吳旭智、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠當天也難得與徐欣瑩「同框」合影。

國民黨新竹縣黨部表示，黨內已完成內參民調由吳旭智勝出，後續待黨中央與民眾黨協調確認共同推舉人選；民眾黨新竹黨部指出，邱臣遠現階段以做好地方經營為優先，並提出具體市政願景。

地方人士觀察，竹北藍白合議題也牽動新竹縣長選戰，是否能成功整合說服支持者，考驗兩黨智慧。