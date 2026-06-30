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蘇巧慧中和站台提長照、都更政策 力挺張嘉玲：3席議員一席都不能少

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
名主持人李正皓（右二）現場揮毫寫下「勝」字，祝福張嘉玲及蘇巧慧旗開得勝。記者張策／攝影
名主持人李正皓（右二）現場揮毫寫下「勝」字，祝福張嘉玲及蘇巧慧旗開得勝。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市議員張嘉玲「慧做事 愛家鄰」中和座談會，蘇巧慧表示，中和是族群多元的城市，未來將持續推動交通建設、加速都市更新、增加停車空間，若當選市長，將把住宿型長照機構補助由現行18萬元提高至24萬元，減輕家庭照顧負擔；她也力挺張嘉玲連任，強調「中和提名3席議員，張嘉玲這一席絕對不能少」。現場約300名支持者到場響應。

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蘇巧慧表示，她與張嘉玲大學時期便相識，兩人一路關心公共事務，從青年軍一路走到今天，分別在中央與地方服務。她指出，新北不需要以台北市的標準來想像自己，中和擁有多元族群、便利交通及產業基礎，未來將持續推動捷運建設、增加地下停車空間、加速都市更新，並打造數位轉型中心，讓中和成為安居樂業的城市。

張嘉玲則表示，擔任議員3年來，始終秉持「台灣優先、市民主義優先、文化優先、環境優先」理念問政，努力將過去擔任幕僚時的理想化為具體成果。她提到，0403地震後，新北部分行政區同樣受災，她第一時間向中央及新北市府爭取，促成新北納入災區補助，協助受災民眾取得相關資源。談及近期遭受抹黑時，張嘉玲一度哽咽落淚，現場支持者隨即高喊「嘉玲加油」替她打氣。她表示，從政並不容易，希望鄉親不要讓認真的人孤單，支持她順利連任，也支持蘇巧慧參選新北市長。

座談會由張嘉玲、立委吳沛憶及林楚茵合唱張惠妹「姐妹」揭開序幕，名主持人李正皓現場揮毫寫下「勝」字，祝福張嘉玲及蘇巧慧勝選。包括立委吳沛憶、黃捷、李坤城、林楚茵、江永昌，發言人吳崢等人均到場站台，力挺張嘉玲及蘇巧慧。

蘇巧慧現場為支持者簽名留念，與民眾互動。記者張策／攝影
蘇巧慧現場為支持者簽名留念，與民眾互動。記者張策／攝影

蘇巧慧、張嘉玲與出席來賓及支持者合影，呼籲團結拚勝選。記者張策／攝影
蘇巧慧、張嘉玲與出席來賓及支持者合影，呼籲團結拚勝選。記者張策／攝影

張嘉玲（中）、立委吳沛憶（右）及林楚茵開場合唱張惠妹「姐妹」，炒熱現場氣氛。記者張策／攝影
張嘉玲（中）、立委吳沛憶（右）及林楚茵開場合唱張惠妹「姐妹」，炒熱現場氣氛。記者張策／攝影

新北市議員張嘉玲於中和座談會致詞，細數3年來問政與服務成果，盼爭取鄉親支持連任。記者張策／攝影
新北市議員張嘉玲於中和座談會致詞，細數3年來問政與服務成果，盼爭取鄉親支持連任。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席中和座談會，提出交通、都更、長照等政策，並力挺張嘉玲連任。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席中和座談會，提出交通、都更、長照等政策，並力挺張嘉玲連任。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 張嘉玲

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