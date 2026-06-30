不讓藍營躺著選！賴總統成功勸進「她」轉戰南投市長 張嘉哲也說話了

年底選戰逼近，南投全縣13鄉鎮市長，國民黨人選就定位，民進黨僅名間、鹿谷有人選；但今傳出，綠營縣議員沈夙崢經賴清德總統勸進，將參選南投市長，挑戰國民黨現任市長張嘉哲。民進黨縣黨部證實下周將徵召沈，不讓藍營躺著選。

民進黨3月初辦理南投縣鄉鎮市長提名登記時，13個鄉鎮市中，僅名間現任鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長沒人選。反觀國民黨，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選，率先就定位。

其中，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信等5人競選連任；另埔里鎮黃世芳、竹山鎮蔡孟娥、名間鄉蔡宗智、魚池鄉王若嵐、水里鄉詹淵州、中寮鄉周俊霖、鹿谷鄉邱紹偉代表藍營出戰。

由於，綠營在南投縣鄉鎮市長提名陷困境，黨主席賴清德為此操盤布局，其中多次勸進原要爭取連任縣議員的沈夙崢轉戰南投市長。據了解，幾經考量，沈夙崢於上周四（25日）在賴清德到南投參加集集復駛典禮，表達決定參選南投市長。

沈夙崢今坦言，原先規畫爭取議員連任，經總統多次勸進，並與中央黨部討論，考慮了幾個月決定承擔責任轉戰市長，而在考慮期間除堅定要對選民負責，更思考提出政見繼續為故鄉服務，要讓已沉寂沒落十幾年的南投市跟上周邊縣市發展。

至於何時正式公布參選南投市長，沈夙崢說，尊重南投縣黨部及中央黨部安排。民進黨南投縣黨部則表示，下周將召開臨時執委會，屆時就會徵召沈夙崢投入南投市長選戰；至於沈先前已登記參選縣議員，後續傾向不再辦理議員補提名。

針對民進黨預計徵召沈夙崢，爭取連任的國民黨現任市長張嘉哲說，樂見透過選舉做良性競爭，共同研究也為南投發展來努力，也相信南投市民在意的不是誰出來選或誰能選上，而是誰能讓南投市未來發展更好，這也是他最大的努力目標。

民進黨南投縣議員沈夙崢今坦言，經賴清德總統多次勸進，幾經考量，她決定轉戰參選南投市長。記者賴香珊／攝影