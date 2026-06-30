出席廚師協會活動 蘇巧慧：做新北市總舖師端出好菜色

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席台灣國際年輕廚師協會會員大會指出，新北市擁有豐富且優質的在地食材，加上餐飲業者持續投入創新研發，讓台灣美食不斷進步，持續創造新的可能。新北市有山有海，有很多的人和產業，她將新北市比喻為「辦桌」，如果她當上市長就能像「總舖師」一樣，將會利用創新思維和整合力，匯聚更多人才，讓新北更好。

今天活動現場集結30餘家台灣在地食品品牌，會場設攤廠商種類多元，包含販售金山在地的烤地瓜、位於五股的烘焙茶粉，以及諸多大型食品品牌，蘇巧慧也在台灣國際年輕廚師協會理事長張克勤的陪伴下逐一參訪各攤位。

蘇巧慧說，她發現許多廠商善用台灣在地食材，結合創新研發技術，打造兼具地方特色與市場競爭力的優質食品，年輕廚師協會聚集了許多非常有潛力的新北在地食品品牌，如果未來有機會擔任新北市長，她將全面整合新北市的城市行銷，透過城市級的推廣活動，讓更多在地食品品牌被看見。

蘇巧慧表示，感謝每一位廚師在自身崗位上持續努力，讓台灣在地的食材被看見、被認識，未來她會做一個最有溝通力、統合力與執行力的新北市長，就如辦桌料理的「總舖師」，匯聚各界專業與創意，讓新北成為在地人認同、外地人喜愛的城市。