酸卓揆三鶯線通車裝委屈又邀功 鄧凱勛：政院還是「蘇家大院」？

新北捷運三鶯線今通車，行政院長卓榮泰自曝前一天才收到行程。新北市議員參選人、國民黨前發言人鄧凱勛酸，卓榮泰與蘇巧慧在三鶯線通車大秀「權謀腦」裝委屈又搶功，卻忘了當年刁難三鶯線預算的，正是由前閣揆蘇貞昌執掌的行政院，徹底將國家公器淪為輔選的「蘇家大院」。

鄧凱勛說，三鶯線正式通車，本該是新北市民共同慶祝的里程碑，沒想到卓榮泰一上台，居然大打「委屈牌」，裝傻抱怨前一天才收到行程。結果立刻被新北市府打臉，明明上週五宣布通車時間時就已經同步發出邀請，堂堂行政院長，竟然在地方重大建設的通車典禮上，公然栽贓新北市府。這種為了幫特定候選人鋪路、充滿「權謀腦」的政治小動作，實在讓人看破手腳。

鄧凱勛說，更荒謬的是，整場典禮竟然上演實境吹捧脫口秀，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在台下狂蹭卓榮泰，卓在台上狂捧蘇貞昌，畫面溫馨到讓人差點淚都滴下來兩行。但新北民不會忘記，卡著財劃法、不讓地方有充足資源做建設的，就是卓榮泰。當初在三鶯線預算上百般刁難、對新北錙銖必較、卡住建設推進卡到地方財政咬牙苦撐的，也正是蘇貞昌。

鄧凱勛批評，平時擋預算、卡法案不附署，一到剪綵通車，就急著拿國家公文偷跑邀功、在台上狂蹭搶光環。這讓人不禁想問，現在的最高行政機關，到底是中華民國的行政院，還是只顧著自家選舉的「蘇家大院」？

鄧凱勛說，面對中央的政治突襲與抹黑，更顯見了從朱立倫、侯友宜幾代新北市長務實做事帶來的改變。侯友宜今天在致詞時語重心長地指出，有賴下一棒能夠越了解新北、越懂工程的繼續接棒。更特別點名：「尤其像李四川副市長在這裡非常久，長年負責工程，他不只在三鶯線的貢獻，附近的美術館還有很多的硬體建設都有他留下的身影。」

鄧凱勛說，這段話徹底點出了新北市府團隊與中央最大的不同。面對抹黑，新北市不打泥巴戰，因為新北人要的是「工程魂」，而不是「權謀腦」。建設是一磚一瓦蓋出來的，不是靠公文偷跑或台上互捧蹭出來的。新北市民的眼睛是雪亮的，像川伯這樣懂工程、會做事、為地方留下實質政績的推手，才會是新北最好的選擇。