快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

酸卓揆三鶯線通車裝委屈又邀功 鄧凱勛：政院還是「蘇家大院」？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線今通車，行政院長卓榮泰自曝前一天才收到行程。新北市議員參選人、國民黨前發言人鄧凱勛酸，卓榮泰與蘇巧慧在三鶯線通車大秀「權謀腦」裝委屈又搶功，卻忘了當年刁難三鶯線預算的，正是由前閣揆蘇貞昌執掌的行政院，徹底將國家公器淪為輔選的「蘇家大院」。

2026九合一選舉

鄧凱勛說，三鶯線正式通車，本該是新北市民共同慶祝的里程碑，沒想到卓榮泰一上台，居然大打「委屈牌」，裝傻抱怨前一天才收到行程。結果立刻被新北市府打臉，明明上週五宣布通車時間時就已經同步發出邀請，堂堂行政院長，竟然在地方重大建設的通車典禮上，公然栽贓新北市府。這種為了幫特定候選人鋪路、充滿「權謀腦」的政治小動作，實在讓人看破手腳。

鄧凱勛說，更荒謬的是，整場典禮竟然上演實境吹捧脫口秀，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在台下狂蹭卓榮泰，卓在台上狂捧蘇貞昌，畫面溫馨到讓人差點淚都滴下來兩行。但新北民不會忘記，卡著財劃法、不讓地方有充足資源做建設的，就是卓榮泰。當初在三鶯線預算上百般刁難、對新北錙銖必較、卡住建設推進卡到地方財政咬牙苦撐的，也正是蘇貞昌。

鄧凱勛批評，平時擋預算、卡法案不附署，一到剪綵通車，就急著拿國家公文偷跑邀功、在台上狂蹭搶光環。這讓人不禁想問，現在的最高行政機關，到底是中華民國的行政院，還是只顧著自家選舉的「蘇家大院」？

鄧凱勛說，面對中央的政治突襲與抹黑，更顯見了從朱立倫、侯友宜幾代新北市長務實做事帶來的改變。侯友宜今天在致詞時語重心長地指出，有賴下一棒能夠越了解新北、越懂工程的繼續接棒。更特別點名：「尤其像李四川副市長在這裡非常久，長年負責工程，他不只在三鶯線的貢獻，附近的美術館還有很多的硬體建設都有他留下的身影。」

鄧凱勛說，這段話徹底點出了新北市府團隊與中央最大的不同。面對抹黑，新北市不打泥巴戰，因為新北人要的是「工程魂」，而不是「權謀腦」。建設是一磚一瓦蓋出來的，不是靠公文偷跑或台上互捧蹭出來的。新北市民的眼睛是雪亮的，像川伯這樣懂工程、會做事、為地方留下實質政績的推手，才會是新北最好的選擇。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 卓榮泰 三鶯線 鄧凱勛 蘇貞昌

延伸閱讀

捷運三鶯線通車 朱立倫謝侯友宜、李四川：堅持讓夢想實現

【即時短評】交通部又來小動作 捷運通車好事失焦

捷運三鶯線國華站人行陸橋改造 陶藝元素吸睛

迎三鶯線通車 新北市美術館7月4日開唱還有煙火秀

相關新聞

酸卓揆三鶯線通車裝委屈又邀功 鄧凱勛：政院還是「蘇家大院」？

新北捷運三鶯線今通車，行政院長卓榮泰自曝前一天才收到行程。新北市議員參選人、國民黨前發言人鄧凱勛酸，卓榮泰與蘇巧慧在三鶯線通車大秀「權謀腦」裝委屈又搶功，卻忘了當年刁難三鶯線預算的，正是由前閣揆蘇貞昌執掌的行政院，徹底將國家公器淪為輔選的「蘇家大院」，

力拚高雄市長選戰…藍綠參選人同步關切農漁災損 端政策拚支持

力拚高雄市長選舉，藍綠關切高雄農漁業災損及產業發展。民進黨參選人賴瑞隆說，將持續關注災後復原進度；國民黨參選人柯志恩說，...

誤發慰問金1萬元 吳思瑤建議拿特別費補…蔣萬安回應了

內湖625淹水後續成選戰議題攻防，先前市長蔣萬安到內湖視察，誤發四樓住戶慰問金一萬元，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱「我不會犯這錯誤。」立委吳思瑤也建議蔣，用自己特別費補，蔣說，區公所其實已經有很清楚的對外說明，公所會依照相關的規定跟程式來辦理。

澎湖縣長陳光復倒地妻「代夫參選」 吳淑瑾耳邊喊話：請安心我夠堅強

澎湖縣長陳光復今年春節期間跌倒重傷，目前仍在高雄榮總治療，陳光復妻子「代夫出征」獲民進黨提名參選縣長，今天她透過陳光復臉書發文，「握著陳光復的手，感受他的溫度。也告訴他請安心，我夠堅強。」

民進黨嘉義縣議員提名22參選人 老將新人齊上陣角逐6選區

民進黨嘉義縣黨部今天公布下屆嘉義縣議員提名名單，共提名22人角逐6個選區，其中15人爭取連任，其餘包括回鍋參選、鄉長屆滿轉戰議員等實力堅強。縣黨部主委何嘉恒表示，結合縣長參選人及議員團隊力量，爭取席次最大化，盼延續執政成果，推動嘉義縣發展。

重金邀安心亞代言？綠營諷謝少爺盤子 基市府表遺憾：假訊息鋪陳選情

基隆市政府2023年聘請藝人安心亞擔任城市代言人，年度預算規畫1200萬元。民進黨基隆市黨部今以新北市政府花費50萬3000元，邀請安心亞出席「新北一起騎」活動，宣傳政策對比，質疑基市府花錢花得並不好，1200萬元的效益很模糊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。