力拚高雄市長選戰…藍綠參選人同步關切農漁災損 端政策拚支持

力拚高雄市長選舉，藍綠關切高雄農漁業災損及產業發展。民進黨參選人賴瑞隆說，將持續關注災後復原進度；國民黨參選人柯志恩說，會持續重視漁民權益、協助產業升級、強化防災韌性。

高雄日前豪雨造成不少災損，賴瑞隆今天在臉書（Facebook）發文表示，豪雨造成許多市民住家、店面與車輛受到影響，市府已擴大辦理災後慰助，協助受災市民加速災後復原。另外，農業部也公告高雄市列入此次天然災害現金救助地區。

賴瑞隆指出，新救助項目為「森林蜂產品」及「竹筍（麻竹）」，受理地區為高雄市全區，今天起受理申請至7月13日，假日照常受理。賴瑞隆強調，他會持續關注災後復原進度，也會和中央、市府團隊一起努力，當鄉親最堅強後盾。

柯志恩今天則參加林園區漁會的漁民節慶祝活動，祝福漁民漁獲豐收、平安順利。柯志恩指出，林園有豐富漁業資源，無論是近海捕撈、養殖漁業或是漁產運銷，每位漁民都勤奮打拚，為市民提供優質的水產品，也撐起許多家庭生計。

柯志恩表示，因為高雄漁民的用心付出、為地方漁業經濟打拚，讓「黑金（烏魚）」與「白金（鰻苗、虱目魚苗）」得以聞名全台，漁業蓬勃發展。但近年因天災衝擊，不少漁民面臨養殖及生產上的挑戰。

柯志恩強調，未來她會持續重視漁民權益、協助產業升級、強化防災韌性，並推動「假日觀光主題接駁車」，開設「捷運小港站直達林園各景點」的觀光中巴，把人潮帶進林園，促進在地觀光發展。