李四川爭取農民選票 參考日本銷售管道建立品牌概念

國民黨新北市長參選人李四川今午出席大新莊區農會理監事聯誼餐會活動，獲得許多農會幹部及農民朋友歡迎，場面熱絡。李四川表示，未來若當選新北市長會持續攜手基層力量，作為農友的後盾，透過行銷、觀光與產業的深度結合，全力推銷新北在地優質農特產品，守護農民朋友生計，帶動商機與多元發展。

李四川表示，過去不論是在台北縣、新北市或是其他縣市服務期間，皆長期與在地農會攜手打拚，感謝農民朋友以汗水守護民眾的日常所需，農會與農友是新北市珍貴的資產，未來他將以過去累積的豐富市政經驗，進一步深化跨縣市的農業通路合作，並將傳統農業與地方觀光結合，導入品牌化與體驗經濟。

李四川舉例，台北市的「希望廣場」是新北農特產品的重要展售據點，過往因公務流程限制，每年必須重新簽約，為此他在台北市副市長任內協調財政局，延長租期至三年，減少行政流程負擔，也讓農友可以規劃更長遠的銷售計畫，未來他會持續秉持簡政便民的精神，照顧更多農民及民眾的需求。

李四川日前也實地走訪新北農村社區小舖，與在地農友交流，他說，新北市農業局參考日本「農產直賣所」概念建立品牌，透過媒合在地小農，直接以農會超市與小舖作為銷售平台，目前「新北小農鮮舖」在雙北已拓展至26處，架上產品均通過「有機驗證」與「市府輔導」雙重把關，未來他會持續投入資源，全力支持小農行銷優質農產品。