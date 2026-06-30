誤發慰問金1萬元 吳思瑤建議拿特別費補…蔣萬安回應了

內湖625淹水後續成選戰議題攻防，先前市長蔣萬安到內湖視察，誤發四樓住戶慰問金一萬元，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱「我不會犯這錯誤。」立委吳思瑤也建議蔣，用自己特別費補，蔣說，區公所其實已經有很清楚的對外說明，公所會依照相關的規定跟程序來辦理。

蔣萬安說，最主要當然因為視察的過程，民眾有表達受災戶，市府本來就是從寬，就是一萬塊的慰問金。區公所其實本來就有造冊，也會請領受人簽名，當然也會核對，市府就會依照相關的規定程序來進行。

媒體追問，會不會用特別費出這個誤發的慰問金？蔣說，區公所已說明，他們都會造冊、領受人簽名，然後會核對名單，會依照核對之後相關的結果，依照既定的程序跟規定來辦理。