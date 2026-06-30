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「戀戀水綠」口誤被酸慌了…蔣萬安大方回5個字 不忘再幫局處宣傳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席台北捷運支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席台北捷運支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影

內湖625淹水成為北市長選戰議題攻防，北市長蔣萬安昨天受訪時，口誤將北市府APP「戀戀水綠」講成「綠綠水戀」，民進黨立委吳思瑤酸蔣萬安「慌亂了？」媒體今天問蔣，是否考慮將這個水利處的APP名改得好唸一點？蔣萬安今天受訪時，大方承認口誤，並說「我回去再練練。」

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蔣萬安今天下午出席台北捷運支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會，媒體問及昨天口誤一事，蔣萬安不僅自開玩笑說，「我回去要再練練」。蔣也把握這個機會，再度幫水利處宣傳這個APP。

蔣說，他跟所有的市民朋友說明，「戀戀水綠」它不需要下載APP，所以只要把LINE打開，打「戀戀水綠」，直接加入LINE的群組，那你可以選擇你所在地，選擇三個里，甚至可以選擇停車場。

蔣說，這個APP，最主要就可以接獲即時的包括降雨量、水位等各項水情的資訊，而且在很多時候會即刻地推播相關的訊息。我們也請民政體系在接下來包括里鄰會報，我們請不止各區，還有各里長、鄰長也都可以先加入而且訂閱，那即時地掌握各項水情資訊。

另外，媒體也問蔣，怎麼看原本行政院秘書長張惇涵要出席沈伯洋的立法院記者會，會不會覺得行政不中立？蔣萬安說，他沒有特別注意到行政院秘書長有出席記者會。對他來講，就是持續專注在市政。

北市長蔣萬安今天下午出席台北捷運支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席台北捷運支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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