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內湖625淹水...沈伯洋宣布成功爭取中央加碼補助 蔣萬安一句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會。記者林麗玉／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今天表示，他向中央成功爭取淹水補助加碼，淹水達50公分以上即發放2萬元，家電損失者另補助1萬，並喊話蔣萬安儘速完成造冊讓錢可盡快進到災民口袋。蔣今被問及沈稱成功爭取中央加碼，蔣說，「不只是李彥秀委員昨天的會議，或今天的沈委員....都是好事。

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內湖625淹水後續補助，民進黨立委吳思瑤、沈伯洋及港湖議員今在立院召開記者會，對於沈伯洋表示，當天即向中央爭取加碼補助，淹水達50公分以上中央發放2萬元補助，造成家電損失者另補助1萬，標準適用全台。

蔣萬安今天下午出席支付無界暢行台北-多元支付全面啟用記者會受訪，蔣萬安說，立法委員在中央協助爭取相關補助的提高，不只是李彥秀委員昨天召開的會議，或者是今天的沈委員，都是好事。

對於沈伯洋喊話盡快造冊完成，蔣萬安說，本來內湖區公所已經完成造冊，就會依照相關的規定來發放，他也在前一天特別要求簡化一切的程序，重寬重速的發給，讓受災戶能夠盡快恢復正常生活。

另外，對於民進黨議員何孟樺建議，針對沒有保泡水險的車主，也應該給予修車行情的固定比例補助，蔣萬安說，對於住戶、商家，市府一開始就即刻先給予一萬塊慰問金；北市府就是依照全國統一致的標準。

對於災損的補助金來進行發放，蔣說，接下來也包括中央再加碼的補助兩萬元，再加上家電損失的一萬塊，至於是不是還要再增加其他相關的補助，社會局必須要整體公平性的考量，來做評估。

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