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徐欣瑩喊打造國際級展演中心 邱臣遠、吳旭智同框現身演奏會引關注

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩並承諾，若當選縣長，將在竹縣打造世界級「多功能展演中心」，讓縣民在家鄉即可感受國際級藝術展演能量。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩並承諾，若當選縣長，將在竹縣打造世界級「多功能展演中心」，讓縣民在家鄉即可感受國際級藝術展演能量。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩上周邀請魯賓斯坦國際鋼琴大賽最高獎得主、鋼琴家胡瀞云到竹縣演奏，並親自指導4名新竹縣學子琴藝。徐欣瑩並承諾，若當選縣長，將在竹縣打造世界級「多功能展演中心」，讓縣民在家鄉即可感受國際級藝術展演能量。值得注意的是，活動現場亦出現民眾黨竹北市長參選人邱臣遠與國民黨竹北市長參選人吳旭智同框畫面。

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徐欣瑩表示，過去攻讀博士班期間主修太空衛星測量領域，常赴海外參與研討會，與各國太空總署科學家交流，深刻體會國際視野的重要性。她指出，鋼琴家胡瀞云為音樂領域國際級大師，也是多年好友，因此希望透過大師班，讓新竹縣學子有機會直接向國際級音樂家學習，接軌世界級藝術教育。

談及對小小鋼琴家的建議，胡瀞云勉勵學生，面對困難不要輕易放棄，只要堅持走過去，就會看見不同的風景；並鼓勵找到內心真正渴望後全力追求，只要心中的熱情不滅，就能成為支撐前進的力量。徐欣瑩則表示，「擇你所愛，愛你所擇」，鼓勵孩子勇敢追夢，即使過程中充滿挫折，只要不放棄，終將收穫成果，並強調將成為新竹縣所有孩子的後盾。

談到對於未來城市願景，徐欣瑩表示，新竹不僅是一座科技領航的城市，新竹縣民更有著全台頂尖的生活品味與美學涵養；而藝術教育不是奢侈品，而是讓孩子更接近自己、認識世界的重要養分。

徐欣瑩表示，新竹縣作為世界科技重鎮，在AI時代仍以科技為發展核心，但未來10至20年的關鍵仍在教育。她強調，希望具潛力的下一代能「站在巨人肩膀上看世界」，在新竹縣就能擁有被國際看見的舞台。

她並指出，若當選縣長，將規畫興建可容納3千至5千人的國際級多功能展演中心，結合展覽、演出、競賽、親子藝文及青創發表，讓居民不必遠赴外縣市觀賞國際級表演，也提供在地孩子、青年與創作者更多被看見與支持的舞台。

談及對小小鋼琴家的建議，胡瀞云勉勵學生，面對困難不要輕易放棄，只要堅持走過去，就會看見不同的風景。圖／徐欣瑩辦公室提供
談及對小小鋼琴家的建議，胡瀞云勉勵學生，面對困難不要輕易放棄，只要堅持走過去，就會看見不同的風景。圖／徐欣瑩辦公室提供

值得注意的是，活動現場亦出現民眾黨竹北市長參選人邱臣遠與國民黨竹北市長參選人吳旭智同框畫面。圖／徐欣瑩辦公室提供
值得注意的是，活動現場亦出現民眾黨竹北市長參選人邱臣遠與國民黨竹北市長參選人吳旭智同框畫面。圖／徐欣瑩辦公室提供

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