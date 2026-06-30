快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 防強陣風、落石

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖淹水 沈伯洋：中央加碼補助盼地方盡快造冊

中央社／ 台北30日電
台北市長參選人沈伯洋（右）30日上午在立法院，出席內湖淹水補助說明記者會，沈伯洋說明補助措施。中央社
台北市長參選人沈伯洋（右）30日上午在立法院，出席內湖淹水補助說明記者會，沈伯洋說明補助措施。中央社

台北市內湖區近日因強降雨導致淹水災情。民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今天說明中央補助方案，呼籲北市府盡快完成造冊及相關程序，讓災民盡快領到錢，以及因應汛期到來做好事前預警工作。

2026九合一選舉

颱風米克拉外圍環流影響，25日內湖部分地區淹水嚴重。台北市長蔣萬安26日視察復原狀況，承諾受災住戶補償方案一定會從寬、從優辦理。

民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、陳培瑜與民進黨台北市議員王孝維、何孟樺，以及台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新今天在立法院召開「照顧災民、擴大補助，沈伯洋成功爭取加碼」記者會。

吳思瑤說，0625的強降雨釀災，各界想問真實的肇禍原因，到底是天災還是治水失靈，蔣萬安未給市民清楚答案，而在這當中，沈伯洋利用立委職權，向中央政府爭取擴大補助來協助災民。

沈伯洋指出，依照水災災害救助種類及標準規定，地方政府能用自己的錢發放，中央政府也可以加碼補助，而他依據立委職權，25日就開始與行政院討論該如何進行，最後中央的補助方案為淹水達50公分以上，加碼新台幣2萬元，另外有家電損失部分，淹水30公分，再給予1萬元補助。

沈伯洋表示，中央的補助方案標準與範圍都放寬，全台適用，現在最重要的事情，就是要盡快讓錢進到災民的口袋中，因此希望地方政府要火速完成造冊及相關程序。

受邀出席記者會的經濟部水利署副署長黃宏莆表示，加碼補助方案全國適用，讓0625這次豪雨災害中的受災戶，一起分享政府德政。

這場記者會的採訪通知原本列名行政院秘書長張惇涵擬出席，引來在野質疑行政中立問題，最終張惇涵未到場。

吳思瑤受媒體詢問時說明，張惇涵今天上午受民進黨立法院黨團幹部的邀請，到黨團說明此次行政院、水利署針對救災的加碼補助措施，後來決定讓水利署副署長清楚說明及回應立委跟議員的詢問，請在野黨不要想轉移焦點，應該把重點放回治水、救災。

媒體詢問沈伯洋，蔣萬安在淹水隔天去發慰問金，後來發現發錯，還要跟住戶追討，「如果你遇到類似情形會怎麼做」。

沈伯洋表示，「我不會犯這種錯誤」，因為如同他在救災第一天時就說消毒及造冊的重要性，造冊後可以發手套、鞋子、漂白水等清潔物資，接下來的慰問金、補助等，也可以相對應去做。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 淹水 內湖 蔣萬安 吳思瑤

延伸閱讀

時雨量超標成淹水主因？綠營質疑調度 蔣萬安：持續精進防洪治水

遭質疑水退才視察內湖金龍路？蔣萬安曝1關鍵：雨消退也很快

台南豪雨災後補助出爐 住家最高領3.5萬元、泡水車可申請慰助

內湖淹水 北市府：強化監視預抽水促消退

相關新聞

誤發慰問金1萬元 吳思瑤建議拿特別費補…蔣萬安回應了

內湖625淹水後續成選戰議題攻防，先前市長蔣萬安到內湖視察，誤發四樓住戶慰問金一萬元，民進黨北市長參選人沈伯洋今稱「我不會犯這錯誤。」立委吳思瑤也建議蔣，用自己特別費補，蔣說，區公所其實已經有很清楚的對外說明，公所會依照相關的規定跟程式來辦理。

澎湖縣長陳光復倒地妻「代夫參選」 吳淑瑾耳邊喊話：請安心我夠堅強

澎湖縣長陳光復今年春節期間跌倒重傷，目前仍在高雄榮總治療，陳光復妻子「代夫出征」獲民進黨提名參選縣長，今天她透過陳光復臉書發文，「握著陳光復的手，感受他的溫度。也告訴他請安心，我夠堅強。」

民進黨嘉義縣議員提名22參選人 老將新人齊上陣角逐6選區

民進黨嘉義縣黨部今天公布下屆嘉義縣議員提名名單，共提名22人角逐6個選區，其中15人爭取連任，其餘包括回鍋參選、鄉長屆滿轉戰議員等實力堅強。縣黨部主委何嘉恒表示，結合縣長參選人及議員團隊力量，爭取席次最大化，盼延續執政成果，推動嘉義縣發展。

重金邀安心亞代言？綠營諷謝少爺盤子 基市府表遺憾：假訊息鋪陳選情

基隆市政府2023年聘請藝人安心亞擔任城市代言人，年度預算規畫1200萬元。民進黨基隆市黨部今以新北市政府花費50萬3000元，邀請安心亞出席「新北一起騎」活動，宣傳政策對比，質疑基市府花錢花得並不好，1200萬元的效益很模糊。

綠營戒不掉抗中牌？鳳梨釋迦引爆「一屍五命」危機感

民進黨選戰布局底定，黨內記取過往教訓，有意淡化抗中牌，改打民生經濟牌，但日前陸委會副主委梁文傑因嘴快傷及鳳梨釋迦農民，一度炎上，黨內備感憂心，深怕重演2022縣市長選戰林智堅論文案重傷北北基桃竹選情「一屍五命」，避免因單一事件引發連鎖效應。

立法院早已通過治水預算！民眾黨反擊林國漳：別拿總預算政治操作

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前指控在野黨「總預算不過影響防汛救災經費」、「封殺無人機特別條例」等言論，民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人王乾明發聲譴責，指出立法院早在今年3月就已經通過治水預算，中央握有可運用資源應立即投入，而非把責任推給立法院、利用天災進行「政治操作」，不負責任推諉態度，難以向人民交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。