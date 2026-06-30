內湖淹水 沈伯洋：中央加碼補助盼地方盡快造冊

台北市內湖區近日因強降雨導致淹水災情。民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今天說明中央補助方案，呼籲北市府盡快完成造冊及相關程序，讓災民盡快領到錢，以及因應汛期到來做好事前預警工作。

颱風米克拉外圍環流影響，25日內湖部分地區淹水嚴重。台北市長蔣萬安26日視察復原狀況，承諾受災住戶補償方案一定會從寬、從優辦理。

民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、陳培瑜與民進黨台北市議員王孝維、何孟樺，以及台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新今天在立法院召開「照顧災民、擴大補助，沈伯洋成功爭取加碼」記者會。

吳思瑤說，0625的強降雨釀災，各界想問真實的肇禍原因，到底是天災還是治水失靈，蔣萬安未給市民清楚答案，而在這當中，沈伯洋利用立委職權，向中央政府爭取擴大補助來協助災民。

沈伯洋指出，依照水災災害救助種類及標準規定，地方政府能用自己的錢發放，中央政府也可以加碼補助，而他依據立委職權，25日就開始與行政院討論該如何進行，最後中央的補助方案為淹水達50公分以上，加碼新台幣2萬元，另外有家電損失部分，淹水30公分，再給予1萬元補助。

沈伯洋表示，中央的補助方案標準與範圍都放寬，全台適用，現在最重要的事情，就是要盡快讓錢進到災民的口袋中，因此希望地方政府要火速完成造冊及相關程序。

受邀出席記者會的經濟部水利署副署長黃宏莆表示，加碼補助方案全國適用，讓0625這次豪雨災害中的受災戶，一起分享政府德政。

這場記者會的採訪通知原本列名行政院秘書長張惇涵擬出席，引來在野質疑行政中立問題，最終張惇涵未到場。

吳思瑤受媒體詢問時說明，張惇涵今天上午受民進黨立法院黨團幹部的邀請，到黨團說明此次行政院、水利署針對救災的加碼補助措施，後來決定讓水利署副署長清楚說明及回應立委跟議員的詢問，請在野黨不要想轉移焦點，應該把重點放回治水、救災。

媒體詢問沈伯洋，蔣萬安在淹水隔天去發慰問金，後來發現發錯，還要跟住戶追討，「如果你遇到類似情形會怎麼做」。

沈伯洋表示，「我不會犯這種錯誤」，因為如同他在救災第一天時就說消毒及造冊的重要性，造冊後可以發手套、鞋子、漂白水等清潔物資，接下來的慰問金、補助等，也可以相對應去做。