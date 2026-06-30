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中壢區漁會漁民節慶祝大會 張善政、黃世杰端漁港觀光建設牛肉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政（右4）與中壢區漁會理事長楊鎮瑋（右）、立委涂權吉（右2），常務監事朱逸銘（左）和農業局長陳冠義（左2）與四至六名績優漁民合影。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（右4）與中壢區漁會理事長楊鎮瑋（右）、立委涂權吉（右2），常務監事朱逸銘（左）和農業局長陳冠義（左2）與四至六名績優漁民合影。記者鄭國樑／攝影

桃園市中壢區漁會今天上午舉辦漁民節表揚慶祝大會，民進黨市長參選人黃世杰、市長張善政先後到場祝賀，兩人同時指出永安漁港不再只是一個漁港，已經結合觀光功能，將協助漁港做好轉型，全力照顧漁民的權益。

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黃世杰表示永安漁港在新屋區，也是他的家鄉，這邊的一草一木，所有的人情、風景都是他最熟悉的，昨日公布的競選主視覺，其中選用綠藍色就是象徵桃園沿海景色，希望能從在地出發，進一步改變桃園，讓桃園動起來。他說明過去擔任立委的時候，都全力的來支持永安漁港硬體設施的改善，也跟漁民站在一起爭取適當的這個補償，這邊很多的建設他當選後和團隊會延續過去的建設持續推動，並進一步規畫永安漁港全面翻新、升級，攜手漁民打造更有競爭力、更永續發展的桃園漁業。

黃世杰指出，永安漁港有後湖溪生態園區，再串連藻礁生態、植物園，相當適合發展觀光，現正面臨轉型時刻，未來必須漁業、觀光並重發展，他擔任市長後，一定會強化漁港建設，並逐步翻新周邊觀光設施、魚貨市場及漁會空間，提升漁民權益、整體環境與觀光品質，讓漁港兼具產業發展與觀光休閒功能。

張善政說，市政府這幾年一直想要把永安漁港做得更好，像漁港北岸的興建計畫我們已經做兩年，預算約兩億一千萬元，要做圍堤，將來航道要疏浚的時候土方能放進去，還有觀海橋除鏽等，整個漁港的水電也在努力改進，對永安漁港的建設會不遺餘力，繼續往前推動。

張善政指出，永安漁港去年的觀光客高達250萬人，全台灣觀光漁港第三名，非常不簡單，因為永安漁港附近沒有大城市，能有250萬的觀光客，可以說都是慕名而來，為了瀏覽永安漁港和附近一些名勝。市政府現在很努力在推動的珍珠海岸，其實很多景點都在永安附近，包括綠色隧道、後湖溪，還有石滬，都是在永安這邊。今年的地景藝術節永安漁港也是重點的展示區，會有許多台灣和國際知名的地景藝術家的作品在此展出，會吸引更多的觀光客到永安海岸。

中壢區漁會熱鬧慶祝漁民節。記者鄭國樑／攝影
中壢區漁會熱鬧慶祝漁民節。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政（右4）與中壢區漁會理事長楊鎮瑋（右）、立委涂權吉（右2），常務監事朱逸銘（左）和農業局長陳冠義（左2）與前三名績優漁民合影。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（右4）與中壢區漁會理事長楊鎮瑋（右）、立委涂權吉（右2），常務監事朱逸銘（左）和農業局長陳冠義（左2）與前三名績優漁民合影。記者鄭國樑／攝影

黃世杰到場致詞並和漁民熱情握手致意。記者鄭國樑／攝影
黃世杰到場致詞並和漁民熱情握手致意。記者鄭國樑／攝影

黃世杰 張善政 漁民 2026九合一選舉 桃園市選舉 觀光客 中壢

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