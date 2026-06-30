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影／呼籲北市府盡速完成受災戶造冊 沈伯洋：政院已拍板擴大補助
2026九合一選舉
受「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋上午與民進黨立委吳思瑤等人共同召開「內湖淹水補助說明」記者會，說明中央擴大淹水救助方案，並呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。沈伯洋表示，地方政府可先以地方經費辦理救助，中央也可針對災情加碼補助，目前行政院已拍板擴大補助內容，包括淹水達50公分以上，每戶再加發2萬元災損補助，家電受損部分，只要淹水達30公分，即可再加發1萬元補助。
沈伯洋強調除了提高補助金額外，中央也同步放寬申請資格，不僅降低淹水門檻，也將適用對象由原本須具居住事實，擴大為具有居住事實或營業事實者皆可申請，目前最重要的是讓補助盡快發放，因此希望台北市政府盡速完成受災戶造冊及行政程序，這樣錢才能夠盡快進到災民的口袋。
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