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影／呼籲北市府盡速完成受災戶造冊 沈伯洋：政院已拍板擴大補助

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（右三）上午與民進黨立委吳思瑤等人共同召開「內湖淹水補助說明」記者會，呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。記者曾學仁／攝影
「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（右三）上午與民進黨立委吳思瑤等人共同召開「內湖淹水補助說明」記者會，呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委吳思瑤、陳培瑜，台北市議員王孝維、何孟樺，台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新等人上午在立法院舉行「內湖淹水補助說明」記者會。

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受「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋上午與民進黨立委吳思瑤等人共同召開「內湖淹水補助說明」記者會，說明中央擴大淹水救助方案，並呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。沈伯洋表示，地方政府可先以地方經費辦理救助，中央也可針對災情加碼補助，目前行政院已拍板擴大補助內容，包括淹水達50公分以上，每戶再加發2萬元災損補助，家電受損部分，只要淹水達30公分，即可再加發1萬元補助。

沈伯洋強調除了提高補助金額外，中央也同步放寬申請資格，不僅降低淹水門檻，也將適用對象由原本須具居住事實，擴大為具有居住事實或營業事實者皆可申請，目前最重要的是讓補助盡快發放，因此希望台北市政府盡速完成受災戶造冊及行政程序，這樣錢才能夠盡快進到災民的口袋。

「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）上午召開「內湖淹水補助說明」記者會，呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。記者曾學仁／攝影
「米克拉颱風」外圍環流帶來豪大雨影響，台北市內湖等地日前發生嚴重淹水災情，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）上午召開「內湖淹水補助說明」記者會，呼籲台北市政府盡速完成受災戶造冊，讓補助款盡快發放到災民手中。記者曾學仁／攝影

沈伯洋 北市府 政院 淹水 內湖 2026九合一選舉

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