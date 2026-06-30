澎湖縣長陳光復倒地妻「代夫參選」 吳淑瑾耳邊喊話：請安心我夠堅強

澎湖縣長陳光復今年春節期間跌倒重傷，目前仍在高雄榮總治療，陳光復妻子「代夫出征」獲民進黨提名參選縣長，今天她透過陳光復臉書發文，「握著陳光復的手，感受他的溫度。也告訴他請安心，我夠堅強。」

陳光復原先已獲民進黨提名連任，卻於春節跑行程途中摔落樓梯受傷，在高雄榮總治療許久，目前狀況穩定，後續仍有長遠復健路要走。

民進黨日前決定提名吳淑瑾「代夫出征」，參選下屆澎湖縣長，今天她透過陳光復臉書發文，照片是一張握著陳光復的手，「握著陳光復的手，感受他的溫度。也告訴他請安心，我夠堅強。」

吳淑瑾說，「今天來到醫院，握著光復縣長的手，跟他講起這兩天拜票的行程，也參加了花火節、黨代表大會等等活動，還有許多事情，遇到許多鄉親好友，大家都在關心光復縣長。」

吳淑瑾引述詩經「執子之手，與子偕老」，指她能成為彼此的牽手，值得一生全力以赴。吳淑瑾15歲就結識光復縣長，數十年來的相知相守，支撐著她，要為光復縣長宏大的使命與理想，繼續奮鬥。

吳淑瑾說，自從被民進黨徵召參選澎湖縣長，她開始澎湖與高雄兩地跑，但她時時刻刻都關注著光復縣長的身體狀況。點滴恩情，銘記於心。由衷感謝高雄榮總醫療團隊的全力照護。

吳淑瑾說，這段時間，兄弟姊妹們齊心守護，每天在加護病房有限的半小時探視時間內輪流陪伴、記錄光復縣長狀況。全家人都牽緊彼此的手，做吳淑瑾最堅強的後盾，感謝彼此牽手的鼓勵，讓我們一起走在更強大的路上。