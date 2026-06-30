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民進黨嘉義縣議員提名22參選人 老將新人齊上陣角逐6選區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆今天公布縣議員提名名單，共提名22人參選，其中15人力拚連任。圖／民進黨嘉義縣黨部提供
民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆今天公布縣議員提名名單，共提名22人參選，其中15人力拚連任。圖／民進黨嘉義縣黨部提供

民進黨嘉義縣黨部今天公布下屆嘉義縣議員提名名單，共提名22人角逐6個選區，其中15人爭取連任，其餘包括回鍋參選、鄉長屆滿轉戰議員等實力堅強。縣黨部主委何嘉恒表示，結合縣長參選人及議員團隊力量，爭取席次最大化，盼延續執政成果，推動嘉義縣發展。

2026九合一選舉

民進黨嘉義縣黨部提名名單包括第1選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）黃榮利、黃榮俊、黃惠汝、江佩曄及戴光宗；第2選區（民雄鄉、新港鄉）林淑完、林秀琴、何文華及黃啟豪；第3選區（大林鎮、溪口鄉、梅山鄉）莊信宗、孫維聰、江志明。

此外，第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）呂文正、陳怡岳、黃鈺惠；第5選區（布袋鎮、義竹鄉）陳鳳梅、翁聰賢；第6選區（中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）陳柏麟、羅士洋、張明達、曾亮哲、江季珍。

何嘉恒說，22名議員候選人有15人力拚連任，嘉義縣工策會總幹事戴光宗回鍋參選，溪口鄉長孫維聰、竹崎鄉長曾亮哲轉戰投入，前布袋鎮長陳鳳梅重披戰袍，還有立委蔡易餘服務處助理黃鈺惠首次參選及本屆落選頭何文華、蔡易餘服務團隊主任呂文正捲土重來力拚當選。

何嘉恒強調，民進黨主打團隊作戰，年底九合一選舉將由民進黨提名參選嘉義縣長的立委蔡易餘領軍，加上議員人選個個都有基層服務經驗，不管老將新秀，將全力以赴爭取選民最大認同，力拼席次全壘打全當選，盼延續執政成果，推動嘉義縣發展。

嘉義 民進黨 林秀琴 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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