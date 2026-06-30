三鶯線今通車 蘇巧慧回應「搶功」：中央地方共同努力成果

新北捷運三鶯線今天正式通車。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前曾搶先於新北市政府宣布交通部核准三鶯線營運，引發藍營質疑「搶功」及行政不中立；蘇巧慧今天出席通車典禮時受訪表示，三鶯線從2017年起便持續推動，從經費爭取到工程協調，都是中央、地方許多人共同努力的成果，「每一個人我們都感謝」。

蘇巧慧表示，很高興參加三鶯線捷運通車典禮。她指出，自2017年起，便持續為三鶯線爭取經費，並協調各項工程推動，尤其包括在地議員共同投入三鶯線周邊電桿地下化等工作，大家一起努力，讓工程順利推進。

她表示，整個工程從經費、人力到各項建設，都是中央到地方許多人共同努力的成果，因此對所有參與者都充滿感謝。

對於外界質疑三鶯線通車掀起「搶功」聲浪，蘇巧慧表示，身為在地區域立委，每當收到三鶯線相關好消息時，都會第一時間與鄉親分享。她認為，整體而言，大家都應該為這項重大建設順利完成感到高興，「我們對這個重大工程能夠完成都是充滿了感謝，每一個人我們都感謝。」