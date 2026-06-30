重金邀安心亞代言？綠營諷謝少爺盤子 基市府表遺憾：假訊息鋪陳選情

基隆市政府2023年聘請藝人安心亞擔任城市代言人，年度預算規畫1200萬元。民進黨基隆市黨部今以新北市政府花費50萬3000元，邀請安心亞出席「新北一起騎」活動，宣傳政策對比，質疑基市府花錢花得並不好，1200萬元的效益很模糊。

基市府副發言人吳禹辰表示，邀請安心亞的代言費用，根本不到年度科目1200萬元的1/4，民進黨到現在還是用假訊息來鋪陳選情，令人遺憾。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，安心亞是很好的藝人，但同樣是邀請安心亞，新北市在世界自行車日辦理「新北一起騎」活動，單場活動經費50萬3000元，包含場地布置、表演、攝影等工作。基市府2023年聘請藝人安心亞擔任城市代言人，以年度預算1200萬元規畫，是新北單場活動的23.9倍，就算加上未知的代言費，這麼大的差距讓人很難理解。

余睿柏說，新北市的活動主題包括世界自行車日、新北一起騎、低碳騎乘、永續生活，也結合YouBike App下載宣傳，新北市政府知道要把藝人放在哪一個政策定位裡。

余睿柏指出，反觀基市府規畫的安心亞城市代言，主題只剩下「城市代言」與「基隆觀光」，題目很大，但具體成效卻不清楚，到底為觀光帶來多少成長？為城市品牌提升多少？民眾參與在哪裡？謝市府都應該清楚向市民交代。

余睿柏說，同樣找藝人，新北是宣傳政策，基隆卻只有曇花一現的話題。大家都清楚這不是藝人的問題，而是基隆市長謝國樑主政的市府預算效益與成果檢驗的問題。

余睿柏分析新北請安心亞擔任低碳大使，是讓藝人連結低碳、健康、YouBike、城市交通、永續生活，他說，這叫做把藝人放進市政論述裡，但基隆請安心亞擔任城市代言人，看起來比較像是把藝人放在城市行銷的話題亮點。有名人、有曝光，但政策連結在哪裡？同樣都是國民黨執政，但很明顯謝國樑就是比其他國民黨市長做得還差。

余睿柏表示，新北是小額預算、單場合作，50.3萬元的預算效益很清楚，至少可以列出媒體露出50則，民眾共同響應簽署700份，還有YouBike App 下載宣傳。基市府1200萬元的預算效益卻很模糊，市府應該把拆分項目、執行內容與成果報告完整向市民公開。

余睿柏最後強調，新北是小額預算、單場合作、主題明確、成果都可以一一列舉；基隆則是編高額預算採用年度規畫，成果不明，需要檢驗。所以問題不在安心亞，而是謝市府怎麼花錢，並應該清楚回答市民1200萬元到底買到了什麼？