生育率全球墊底成國安危機 民眾黨推補助凍卵、專車、企業補助政見

台灣少子女化已成迫切的國安危機，民眾黨新北市議員陳世軒與市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今天公布多項好孕政見，主張升級現有政策，打造友善的生育及育兒環境，擴大凍卵及卵巢功能檢測補助，營造敢婚、敢生、安心育兒的新北市。

新北市議員陳世軒表示，民進黨政府雖投入逾4400億元推動少子化政策，但新生兒人數仍由2016年的20萬人降至2025年的9萬人，投入龐大資源卻未切中需求，2025年台灣生育率再度位居全球最低。新北市過去10年出生人口也從3萬6313人降至1萬5337人，減幅高達58%。

陳世軒提出好孕專車再升級，建議維持9000元補助額度但取消趟數限制，比照台北市讓孕婦自由使用，同時納入多元計程車，增加偏遠地區叫車便利性，並將使用期限由產後6個月延長至1歲，滿足產後回診需求。

民眾黨新北市汐金萬區議員參選人陳語倢表示，身為母親深知孕期的不適與焦慮，因此提出「好孕綠色通道」及「好孕照顧好心情」2項政見，主張聯合醫院及教學醫院設置產檢綠色通道，區公所、衛生所、戶政及地政事務所設置孕婦優先服務區，並增加好孕吊飾領取站點。也建議新北加碼心理諮商券，提供孕婦3張、配偶1張，可於社區心理衛生中心及合作診所使用至產後1年。

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君指出，隨著初婚年齡延後，凍卵已成為不少女性的人生規畫，因此建議比照新竹市，補助25至40歲女性及新住民配偶每年1000元AMH卵巢功能檢測費用，協助及早掌握生育力。並擴大現行醫療性凍卵補助，除癌症患者外，將嚴重子宮內膜異位症及需接受卵巢手術者納入補助對象。

民眾黨新北市區議員參選人林子宇表示，女性不應在事業與生育間二選一，因此提出「好孕企業津貼」，建議市府針對中小企業加碼補助，當孕婦因產檢或孕期不適請假時，由市府直接提供職務代理人或協助分攤工作的同事獎勵津貼，並直接匯入其個人帳戶，降低孕婦請假的心理壓力，打造更友善的職場環境。

陳世軒強調，會在議會中立即提出五大政見，並持續監督市府落實，希望透過更完善的支持措施，讓新北市民都可以勇敢的在新北市成家安居立業。

民眾黨新北市議員陳世軒及市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢，今天舉辦新北全方位好孕，妳的幸孕助攻隊記者會。記者黃子騰／攝影