立院早通過治水預算！民眾黨反擊林國漳：別拿總預算政治操作

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前指控在野黨「總預算不過影響防汛救災經費」、「封殺無人機特別條例」等言論，民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人王乾明發聲譴責，指出立法院早在今年3月就已經通過治水預算，中央握有可運用資源應立即投入，而非把責任推給立法院、利用天災進行「政治操作」，不負責任推諉態度，難以向人民交代。

中南部日前遭遇豪雨淹水災情威脅，林國漳在臉書貼文，防災工作不能等、救災資源不能缺，呼籲立法院應儘速通過中央總預算，讓災害準備金及相關防汛、救災經費能夠即時到位，強化各項防災整備工作。

對此，民眾黨羅東縣議員王乾明指出，立法院早在3月已經通過「新興計畫先行動支案」，同意行政院先行動支718億元，其中更包含高達147億元「縣市管河川及排水整體改善計畫」治水經費；攸關民生等防災治水預算都已經過了，賴清德與卓榮泰政府手握高達2兆8千億的既有與延續性預算可供動用，卻在面對淹水災情時不思積極執行，把總預算當成情緒勒索、抹黑在野黨。

對於林國漳日前說藍白陣營杯葛無人機產業發展，王乾明痛批「造謠」，在野陣營絕對不是阻擋產業預算，而是要求預算編列必須回歸合法合理體制，尤其執政黨動輒巧立名目編列「特別預算」，企圖規避國會監督，所以民眾黨主張，把關人民血汗錢，預算回歸體制監督，必須將無人載具相關預算回歸常態「年度預算」，在公開透明機制下接受審查，這才是支持產業發展的正確作法。

陳琬惠與王乾明指出，民進黨過去從光電、疫苗到雞蛋，無處不見「綠友友」發國難財黑影，如今民進黨不肯將無人機預算放在常態性的年度預算中接受檢驗，反而各部會出現一窩蜂盲目編列無人機預算的怪象，讓外界與民眾質疑，這又是另一樁準備為特定利益團體量身打造、讓「綠友友們」上下其手大撈特撈的利益輸送。